BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der avisierte Deal wäre ein bedeutender Schritt für den Fotodienstleister und berge große Chancen, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Kodak Moments würde Cewe den Eintritt in wichtige internationale Märkte wie die USA, Kanada, Mexiko und Australien ermöglichen./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:01 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 95,70EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: CEWE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 126

Kursziel alt: 126

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

