BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe anlässlich der angekündigten Übernahme des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der avisierte Deal wäre ein bedeutender Schritt für den Fotodienstleister und berge große Chancen, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Kodak Moments würde Cewe den Eintritt in wichtige internationale Märkte wie die USA, Kanada, Mexiko und Australien ermöglichen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:01 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:01 / CEST
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Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 95,70EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: CEWE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 126
Kursziel alt: 126
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: CEWE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 126
Kursziel alt: 126
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