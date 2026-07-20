clearvise AG: H1 2026 Revenue and Earnings Growth on Preliminary Figures
In the first half of 2026, the company delivered higher revenues, stronger earnings and increased power generation, while reaffirming its full-year outlook and strategic priorities.
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- Consolidated H1 2026 revenue rose to EUR 22.3 million (6M 2025: EUR 18.2 million).
- Adjusted EBITDA for H1 2026 improved to EUR 15.7 million (6M 2025: EUR 13.6 million).
- Electricity production in H1 2026 increased to 291.1 GWh, including compensated curtailments (6M 2025: 220.0 GWh).
- Company performance proved resilient despite weak wind/solar conditions and grid-related curtailments, supported by a largely tariff-backed revenue structure.
- Executive Board confirms 2026 guidance: revenue EUR 44.2–46.5 million, adjusted EBITDA EUR 26.7–28.7 million, and annual production 554–584 GWh.
- Strategic focus remains on enhancing shareholder value through portfolio optimisation, potential disposal of non‑strategic assets, operational improvements and selective additions while maintaining YieldCo dividend strategy.
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