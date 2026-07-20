clearvise AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im H1 2026 – Aktie explodiert
Trotz herausfordernder Marktbedingungen verzeichnet das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 deutliche Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und Stromproduktion und bestätigt seine Jahresziele.
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- Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 22,3 Mio. EUR (6M 2025: 18,2 Mio. EUR)
- Bereinigtes EBITDA im H1 2026: 15,7 Mio. EUR (6M 2025: 13,6 Mio. EUR)
- Stromproduktion H1 2026: 291,1 GWh (unter Berücksichtigung kompensierter Abschaltungen; 6M 2025: 220,0 GWh)
- Jahresprognose 2026 bestätigt: Umsatz 44,2–46,5 Mio. EUR; bereinigtes EBITDA 26,7–28,7 Mio. EUR; Jahresstromproduktion 554–584 GWh
- Umfeld: anspruchsvolles Marktumfeld (schwaches Windaufkommen, unterdurchschnittliche Sonneneinstrahlung, negative Strompreise); resilient dank tarifgesicherter Erlöse
- Halbjahresbericht am 21. August veröffentlicht; Vorstand bestätigt Prognose; Fokus auf YieldCo-Strategie, Portfolio-Optimierung und ggf. Verkauf nicht-strategischer Assets zugunsten von Batteriespeichern
Der Kurs von clearvise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,85 % im
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