Milliarden-Deal für Boeing: Dieser Großauftrag kommt zur richtigen Zeit

Philippine Airlines bestellt bis zu 20 Boeing Dreamliner im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar. Auch GE Aerospace profitiert vom Großauftrag.

Philippine Airlines bestätigte am Montag 15 Festbestellungen für Boeing 787-10-Maschinen sowie Kaufoptionen für weitere fünf dieser Großraumflugzeuge. Wenn die Fluggesellschaft alle 20 Maschinen kauft, hat das Geschäft laut IBA Group, einem Beratungsunternehmen für die Luftfahrtbranche, einen Wert von rund 3,4 Milliarden US-Dollar, basierend auf geschätzten Preisen nach Abzug der Rabatte. Die Flugzeuge werden mit GE Aerospace GEnx-1-Triebwerken ausgestattet sein, sagte eine mit der Bestellung vertraute Quelle. Die Auslieferung soll 2031 beginnen. Für Philippine Airlines ist dies die erste Neubestellung bei Boeing seit 2007. Bislang hatte die Airline ihre Langstreckenflotte vor allem mit Airbus-A350-900 sowie älteren Airbus-A330 und Boeing-777 betrieben. Parallel zu den 15 Boeing 787-10 (plus Option auf fünf weitere) hat Philippine Airlines bereits angekündigt, auch neun Airbus A350-1000 zu bestellen. Die Fluggesellschaft setzt damit bewusst auf beide Hersteller statt auf einen einzigen Lieferanten. Während Reuters vor wenigen Tagen noch berichtete, dass Rolls-Royce und GE Aerospace um den Auftrag konkurrieren, ist inzwischen klar: Die Dreamliner erhalten GE GEnx-1B-Triebwerke. Das ist auch für GE Aerospace ein wichtiger Erfolg im margenstarken Triebwerks- und Wartungsgeschäft.