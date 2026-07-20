Boeing landet Milliarden-Coup
Milliarden-Deal für Boeing: Dieser Großauftrag kommt zur richtigen Zeit
Philippine Airlines bestellt bis zu 20 Boeing Dreamliner im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar. Auch GE Aerospace profitiert vom Großauftrag.
- Philippine Airlines bestellt bis zu 20 Dreamliner
- Auftragswert rund 3,4 Mrd USD mit GE GEnx-1B
- Auslieferungen ab 2031 bis voraussichtlich 2034
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Philippine Airlines bestätigte am Montag 15 Festbestellungen für Boeing 787-10-Maschinen sowie Kaufoptionen für weitere fünf dieser Großraumflugzeuge. Wenn die Fluggesellschaft alle 20 Maschinen kauft, hat das Geschäft laut IBA Group, einem Beratungsunternehmen für die Luftfahrtbranche, einen Wert von rund 3,4 Milliarden US-Dollar, basierend auf geschätzten Preisen nach Abzug der Rabatte. Die Flugzeuge werden mit GE Aerospace GEnx-1-Triebwerken ausgestattet sein, sagte eine mit der Bestellung vertraute Quelle. Die Auslieferung soll 2031 beginnen. Für Philippine Airlines ist dies die erste Neubestellung bei Boeing seit 2007. Bislang hatte die Airline ihre Langstreckenflotte vor allem mit Airbus-A350-900 sowie älteren Airbus-A330 und Boeing-777 betrieben.
Parallel zu den 15 Boeing 787-10 (plus Option auf fünf weitere) hat Philippine Airlines bereits angekündigt, auch neun Airbus A350-1000 zu bestellen. Die Fluggesellschaft setzt damit bewusst auf beide Hersteller statt auf einen einzigen Lieferanten. Während Reuters vor wenigen Tagen noch berichtete, dass Rolls-Royce und GE Aerospace um den Auftrag konkurrieren, ist inzwischen klar: Die Dreamliner erhalten GE GEnx-1B-Triebwerke. Das ist auch für GE Aerospace ein wichtiger Erfolg im margenstarken Triebwerks- und Wartungsgeschäft.
Die erste Maschine soll 2031 ausgeliefert werden, die übrigen Flugzeuge folgen voraussichtlich bis 2034. Das zeigt, wie stark die Produktionskapazitäten bei Boeing auf Jahre hinaus ausgelastet sind. Die 787-10 ist die größte Version des Dreamliners. Sie bietet je nach Kabinenkonfiguration rund 330 bis 340 Sitzplätze und eignet sich besonders für stark nachgefragte Mittel- und Langstrecken wie: Gegenüber den älteren Airbus A330 verbraucht sie deutlich weniger Treibstoff und verursacht geringere Wartungskosten.
Die Investition passt zur aktuellen Expansionsstrategie der Airline. Philippine Airlines baut ihr Nordamerika-Angebot bereits aus und erhöht die Frequenzen nach Vancouver, Toronto und New York. Zudem tritt die Fluggesellschaft der Luftfahrtallianz oneworld bei und profitiert künftig stärker vom internationalen Umsteigeverkehr. Der Auftrag dürfte auch geopolitisch eine Rolle spielen. Die USA drängen seit Längerem auf einen Abbau ihres Handelsdefizits mit den Philippinen. Große Flugzeugkäufe bei Boeing gelten traditionell als Instrument zur Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern.
Für Anleger ist der Auftrag vor allem aus drei Gründen relevant: Boeing erhält einen weiteren wichtigen Großauftrag für den Dreamliner und stärkt damit sein Auftragsbuch. GE Aerospace sichert sich einen langfristigen Triebwerks- und Serviceauftrag. Die Bestellung unterstreicht, dass die Nachfrage nach modernen Langstreckenflugzeugen trotz der jahrelangen Lieferengpässe unverändert hoch bleibt.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion