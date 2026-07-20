ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
- Deutsche Bank belässt Ryanair auf Buy bei 30 Euro
- Ryanair verzeichnet unerwartet schweren Start 2026/27
- Diffuser Ausblick drückt Marktkonsens für Gewinn
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der irische Billigflieger habe einen unerwartet schweren Start ins Geschäftsjahr 2026/27 verzeichnet, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Basis des weiterhin diffusen Ausblicks sei davon auszugehen, dass der Marktkonsens für den Jahresüberschuss im laufenden Geschäftsjahr unter Abwärtsdruck gerate./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:09 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 24,93 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -6,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,95 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +16,00 %/+32,00 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 30 Euro