Deutsche Bank Research belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 24,93 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -6,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,95 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +16,00 %/+32,00 % bedeutet.