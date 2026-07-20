Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellengeschäft in Österreich

Tartastan bzw. Tatneft, eines der größten Öl- und Gasproduzenten der russ. Föderation, leitet (ist oder wird) einen großangelegten Shut Down seiner Wells ein.

Lt. Mark Reicher handelt es sich in einem Bereich im Tausenderbereich.









Es handelt sich meisst um kleinere Wells um sogenannte Stripper Brunnen jedoch zusammen sind Sie sehr wichtig.

Hier eine Einschätzugn eines Users auf X.





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Damit schein sich für den russ. Ölsektor der Worst Cas einzutreten, es fehlen eben nur noch die erweiterte Reichweite der Flamingos,

um die wichtigste Verteilerstatationen bzw. Förderstationen für russ. Gas warm stillzulegen.





Da Tartastan einer der wirtschaftliche wichtigste Republik der russ. Förderation ist und zusammen mit der Logistikkrise (Sanktionen Öltanker, fehlendeTreibstoff, zerstörte Raffenerien usw..) wird es auch im Bereich Bergbau und Landwirtschaft eine Katatstrophe geben.





Die Menschen haben dies erkannt und flüchten eben aus russ. Aktien (knapp über 20 % innerhalb eines Monats), Werpapieren und dem Rubel.

für einen sehr schweren wirtschaftlichen Schlag der russ. Wirtschaft handeln.





Offensichltich ist auch China betroffen da die Exporte nach Russland sicherlich einbrechen werden oder schon eingebrochen sind.





Zusammen mit der Sperrugn der Straße von Hormus scheint mein Worst Case Szenario langsam zu verfestigen.





Damit scheint mein Wiedereinstieg bzw. das Halten in Energiewerten (Zertifikate,Var Energi und ETC) doch noch auszuzahlen.















