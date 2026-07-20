Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellengeschäft in Österreich
- Volenergy kauft 250 BP-Tankstellen in Österreich
- Umfasst Convenience, Schnellladung und Firmenflotten
- Abschluss bis Ende 2026 vorbehaltlich Genehmigung
SUHR/LONDON (dpa-AFX) - Die Schweizer Tankstellenbetreiberin Volenergy übernimmt das Tankstellen-, Convenience- und Schnellladegeschäft des britischen Energiekonzerns BP in Österreich. Zum Verkauf gehören 250 BP-Tankstellen in Österreich, davon rund 115 im Eigentum von BP, die von Franchisenehmern betrieben werden. Ebenfalls übernommen werden das Geschäft mit Firmenflotten, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie Beteiligungen an drei Gemeinschaftsunternehmen, wie es in einer BP-Mitteilung vom Montag heißt. Die Tankstellen sollen auch nach dem Eigentümerwechsel zunächst unter der Marke BP weitergeführt werden.
Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende 2026 erwartet. Nicht Teil der Transaktion sind das österreichische Luftfahrt-Tankgeschäft von BP (Air BP) sowie die Schmierstoffmarke Castrol.
BP treibt mit dem Verkauf den Umbau seines Geschäfts weiter voran. Der Konzern will sein Portfolio vereinfachen, Kosten senken und sich wieder stärker auf das Öl- und Gasgeschäft konzentrieren. Bereits zuvor hatte sich BP von seinen Tankstellengeschäften in der Schweiz, der Türkei und den Niederlanden getrennt.
Volenergy mit Sitz im aargauischen Suhr gehört zur Volare Group und betreibt nach eigenen Angaben das größte Tankstellennetz der Schweiz mit über 730 Standorten. Zum Portfolio zählen unter anderem die Marken BP, Ruedi Rüssel und Miniprix. Bereits 2022 hatte Volenergy das Schweizer Tankstellengeschäft von BP übernommen./to/cg/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 6,104 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,29 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 94,10 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -17,87 %/+14,98 % bedeutet.
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