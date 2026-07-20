JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Für das zweite Quartal entspreche ihre Schätzung für den Umsatz der durchschnittlichen Markterwartung, während sie für das operative Ergebnis (Ebitda) leicht darunter liege, schrieb Glynis Johnson am Montag mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht des Baustoffkonzerns./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 174,6EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 292
Kursziel alt: 292
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 292
Kursziel alt: 292
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