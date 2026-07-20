Aktien New York Ausblick
Freundlicher Beginn - Techsektor stabilisiert
- US Börsen freundlich, Nasdaq vorbörslich 0,8 Prozent
- USA bombardieren Iran, Teheran antwortet mit Angriffen
- Nvidia vorbörslich höher, Techwerte stabilisieren sich
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Freitag zeichnet sich für die US-Börsen am Montag ein freundlicher Auftakt ab. Den Nasdaq 100 , der vor dem Wochenende wegen KI-Sorgen noch deutlich verloren hatte, taxierte der Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,8 Prozent höher auf 28.823 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird von IG 0,2 Prozent fester erwartet bei 52.271 Zählern.
Im Iran-Krieg haben die USA die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gibt es erstmals seit Tagen aber auch wieder Zeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung.
Aktien aus der Gruppe der Magnificent 7 stabilisierten sich im vorbörslichen Handel, nachdem sie vor dem Wochenende bis auf Apple deutliche Einbußen verzeichnet hatten. Die Anteile des KI-Chipherstellers Nvidia notierten 1,4 Prozent höher. Außerhalb der Magnificent 7 werden im Techsektor die Titel von Micron und Western Digital deutlich höher erwartet. Western Digital hatten am Freitag bereits der Nasdaq-Schwäche getrotzt.
Auch die Papiere des Raketen- und KI-Konzerns SpaceX dürften ihre Talfahrt vom Freitag nicht weiter forsetzen, das vorbörsliche Plus belief sich auf 0,9 Prozent.
Boeing zogen vorbörslich um 1,3 Prozent an, womit die Anteile des Flugzeugherstellers von Großaufträgen von Airlines und eines Flugzeugfinanzierers profitierten.
Urban Outfitters kletterten um 3,5 Prozent hoch, nachdem Goldman Sachs die Einstufung für die Modekette von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben hatte./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 291,1 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 874,15 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -30,97 %/+100,00 % bedeutet.
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Community Beiträge zu US Tech 100 - A0AE1X - US6311011026
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Ja, das meinte ich unten, scheint wohl der Grund zu sein. Nächste Woche dann eher leicht abwärts?
Ja, ja, was wäre die Welt ohne die nicht enden wollenden Crash-Fantasien ? Langsam sollte den Leute das ganze Gerede zum Hals heraushängen ... oder sie sollten zumindest gemerkt haben, dass dahinter primär Selbstdarstellerei und Geschäftemachern steckt.
Denn Crash-Gerede zieht immer und schafft immer maximale Medienaufmerksamkeit!
Aber .... Gier frisst das Gehirn. Und dann gerät man schnell in Panik - z.B. durch harmlose Nachrichten wie die von SAP.
Die 2000er Hype wurde übrigens durch kapitalschwache Start-ups ausgelöst, die nicht mal vernünftige Produkte hatten - Start-ups, gegründet von irgendwelchen smarten Business School Absolventen, die schnell mal das große Geld machen wollten.