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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Steigende Komponentenpreise erhöhen Investitionsbedarf
    • Sinkende Margen und schwächerer Free-Cashflow
    • Hohe Konzentration des Auftragsbestands auf OpenAI
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Die aktuell pessimistische Einschätzung des Softwarekonzerns scheine sich auf drei Hauptfaktoren zu fokussieren, schrieb Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf steigende Komponentenpreise, die für steigende Investitionsprognosen sowie sinkende Margen- und Free-Cashflow-Erwartungen sorgten; anhaltende Zweifel an der Rendite der massiv ausgeweiteten KI-Investitionen; die starke Konzentration des Auftragsbestands auf OpenAI./edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 340,6 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +49,76 %/+87,93 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 550 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 481,69, was eine Steigerung von +41,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
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