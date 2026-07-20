ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar
- Steigende Komponentenpreise erhöhen Investitionsbedarf
- Sinkende Margen und schwächerer Free-Cashflow
- Hohe Konzentration des Auftragsbestands auf OpenAI
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Die aktuell pessimistische Einschätzung des Softwarekonzerns scheine sich auf drei Hauptfaktoren zu fokussieren, schrieb Brad Zelnick in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf steigende Komponentenpreise, die für steigende Investitionsprognosen sowie sinkende Margen- und Free-Cashflow-Erwartungen sorgten; anhaltende Zweifel an der Rendite der massiv ausgeweiteten KI-Investitionen; die starke Konzentration des Auftragsbestands auf OpenAI./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 340,6 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +49,76 %/+87,93 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 550 US-Dollar
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xbox ade..na und.....für jemanden der am gaming null interresse hat und die reine entscheidung sieht stört das nicht,3 promille gewinn .....und weg damit....verkaufen oder auslaufen lassen....ist doch das normalste der wirtschaft....wir werden sehen wohin die reise geht
Microsoft hat das unangefochtene Monopol bei Bürosoftware, ohne Windows/Office läuft bei den Unternehmen heute gar nichts mehr. Mit Dynamics hat Microsoft einen Software-Stack, der SAP Konkurrenz macht. LinkedIn, das Facebook für Business-Anwender gehört ebenso zu Microsoft. In all diese Produkte wird jetzt KI mit eingebaut, und parallel dazu wird CoPilot als eigenes Produkt eingeführt. Mehr und mehr Unternehmen nutzen CoPilot, und zahlen auch dafür. CoPilot kostet pro Nutzer etwa 26 - 30 € pro Monat und pro Benutzer (im Enterprise Umfeld), eine M365 E3 Lizenz (=Windows/Office) etwa 35 € pro Nutzer pro Monat.
Bin seit 315 Euro frisch dabei, so günstig in Sachen KGV war die Aktie lange nicht mehr. Hoffe der Boden ist nahe.