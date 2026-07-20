Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 340,6 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +49,76 %/+87,93 % bedeutet.