Robert Lewandowski spielt die Hauptrolle in CHERYs neuem Marken-TV-Spot und erweckt das Motto „For Family" zum Leben

WUHU, China, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 18. Juli hat die Marke CHERY weltweit ihren neuen Marken-TV-Spot vorgestellt, in dem Robert Lewandowski, globaler Markenbotschafter von CHERY und einer der legendärsten „Nummer 9"-Spieler im Fußball, zu sehen ist. Der Film, der aus der Perspektive der Tochter und in Form eines Voice-overs erzählt wird, zeigt Lewandowski als Champion im Rampenlicht sowie als Vater, Ehemann und Beschützer zu Hause. Aus dieser familiären Perspektive verleiht der TV-Spot dem Markenversprechen „For Family" von CHERY einen wärmeren, menschlicheren Ausdruck und unterstreicht gleichzeitig das Versprechen der Marke, durch bewährte Qualität und durchdachte Technologie auf jeder Fahrt für Sicherheit und Freude zu sorgen.

Für Fußballfans auf der ganzen Welt steht Lewandowski für Beständigkeit, Selbstdisziplin und einen unerbittlichen Siegeswillen. Der Film baut auf diesen Qualitäten auf und geht damit weit über den Rahmen eines Wettbewerbs hinaus. Unter dem Motto „For Family" verbindet es seine Siegermentalität auf dem Spielfeld mit seinem Engagement für die Familie abseits des Spielfelds. In der Geschichte wird seine Familie zu einer Quelle der Kraft, wenn er auf dem Spielfeld vor Herausforderungen steht, während er im Alltag derjenige ist, der ihnen zur Seite steht und sie beschützt. Indem Training, Spiele, Reisen und familiäre Momente miteinander verwoben werden, vermittelt die Geschichte den Geist eines Champions als Verantwortung, Kameradschaft und gegenseitigen Schutz.

In dem Film tritt der TIGGO9 CSH in den Reiseszenen als wichtiger Begleiter für Familienausflüge in Erscheinung und trägt dazu bei, das Markenversprechen von CHERY in ein greifbares Mobilitätserlebnis umzusetzen. Für Familien geht es beim Reisen nie nur darum, ein Ziel zu erreichen. Es ist auch die gemeinsam verbrachte Zeit, die gegenseitige Fürsorge unterwegs und die Gewissheit, dass jede Reise durch Platz, Sicherheit und Technologie unterstützt wird. In diesem Sinne geht es in dem TV-Spot nicht nur um die Fahrzeugmerkmale, sondern auch um den emotionalen Wert, der hinter der Mobilität der Familie steht.

Für die Marke CHERY ist „For Family" nicht nur ein Slogan. Es handelt sich um ein langfristiges Engagement, das die Produktentwicklung, technologische Innovationen und den Aufbau einer globalen Marke bestimmt. Leerzeichen. Für die Familie. Sicherheit. Für die Familie. Technologie. Für die Familie. Diese drei Säulen spiegeln wider, wie CHERY durch Produkte, Technologien und Markenerlebnisse, die sich am Familienleben orientieren, auf die tatsächlichen Bedürfnisse von Familien weltweit eingeht.

Ein wahrer Champion geht über das Gewinnen von Spielen hinaus. Ein wahrer Held geht über das Spielfeld hinaus. Auch in Zukunft wird CHERY seinem Motto „For Family" treu bleiben, Familien weltweit zur Seite stehen und dafür sorgen, dass jede Reise mit noch mehr Sicherheit und Freude verläuft.

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