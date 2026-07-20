🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDomino's Pizza AktievorwärtsNachrichten zu Domino's Pizza

    Besonders beachtet!

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Domino's Pizza Aktie - Kurs legt am 20.07.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Domino's Pizza Aktie bisher um +7,27 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Domino's Pizza Aktie.

    Besonders beachtet! - Domino's Pizza Aktie - Kurs legt am 20.07.2026 stark zu
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Domino’s Pizza ist eine globale Pizzakette mit Fokus auf Lieferung und Take-away. Hauptprodukte: Pizza, Beilagen, Desserts, Getränke. Starke Marktstellung v. a. in den USA, hohes Filialnetz, Franchise-Modell. Wichtige Konkurrenten: Pizza Hut, Papa John’s, lokale Ketten und Lieferplattformen. USP: starke Marke, effiziente Lieferlogistik, eigene Bestell-Apps und Tech-Fokus.

    Domino's Pizza Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Domino's Pizza. Mit einer Performance von +7,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Domino's Pizza Aktie. Nach einem Plus von +0,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 302,50. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.003,63€
    Basispreis
    4,61
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.018,50€
    Basispreis
    4,22
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Domino's Pizza in den letzten drei Monaten Verluste von -4,42 % verkraften.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Domino's Pizza Aktie damit um +15,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Domino's Pizza einen Rückgang von -14,79 %.

    Während Domino's Pizza heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %.

    Domino's Pizza Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,02 %
    1 Monat +11,42 %
    3 Monate -4,42 %
    1 Jahr -24,62 %
    Stand: 20.07.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Domino's Pizza Aktie

    Es gibt 33 Mio. Domino's Pizza Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,18 Mrd.EUR € wert.

    Bei Domino’s wird nur die Marge dünner


    Domino’s steigert Umsatz, Gewinn und Bestellungen. Doch die Rabatt-Offensive drückt auf die Margen der Franchisenehmer.

    Spannende Updates von: Thyssenkrupp, Ryanair, Steel Dynamics und Domino's Pizza


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Yum Brands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %.

    Domino's Pizza Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Domino's Pizza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Domino's Pizza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Domino's Pizza

    +8,51 %
    +15,91 %
    +12,09 %
    -4,13 %
    -24,90 %
    -13,47 %
    -26,41 %
    +143,00 %
    +2.651,80 %
    ISIN:US25754A2015WKN:A0B6VQ
    Domino's Pizza direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Domino's Pizza Aktie - Kurs legt am 20.07.2026 stark zu Am heutigen Handelstag konnte die Domino's Pizza Aktie bisher um +7,27 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Domino's Pizza Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     