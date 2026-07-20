Domino's Pizza Aktie - Kurs legt am 20.07.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Domino's Pizza. Mit einer Performance von +7,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Domino's Pizza Aktie. Nach einem Plus von +0,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 302,50€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Domino’s Pizza ist eine globale Pizzakette mit Fokus auf Lieferung und Take-away. Hauptprodukte: Pizza, Beilagen, Desserts, Getränke. Starke Marktstellung v. a. in den USA, hohes Filialnetz, Franchise-Modell. Wichtige Konkurrenten: Pizza Hut, Papa John’s, lokale Ketten und Lieferplattformen. USP: starke Marke, effiziente Lieferlogistik, eigene Bestell-Apps und Tech-Fokus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Domino's Pizza in den letzten drei Monaten Verluste von -4,42 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Domino's Pizza Aktie damit um +15,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,42 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Domino's Pizza einen Rückgang von -14,79 %.

Während Domino's Pizza heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %.

Domino's Pizza Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,02 % 1 Monat +11,42 % 3 Monate -4,42 % 1 Jahr -24,62 %

Informationen zur Domino's Pizza Aktie

Stand: 20.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 33 Mio. Domino's Pizza Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,18 Mrd.EUR € wert.

Domino’s steigert Umsatz, Gewinn und Bestellungen. Doch die Rabatt-Offensive drückt auf die Margen der Franchisenehmer.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yum Brands, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %.

Domino's Pizza Aktie jetzt kaufen?

Ob die Domino's Pizza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Domino's Pizza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.