Baader Bank hebt Ziel für KWS Saat auf 85 Euro - 'Add'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,64 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Mrd..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +6,85 %/+24,66 % bedeutet.