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    ANALYSE-FLASH

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    Baader Bank hebt Ziel für KWS Saat auf 85 Euro - 'Add'

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank hebt Kursziel KWS Saat auf 85
    • Vylor reine Saatgutfirma Q4 2026 starker Kontrahent
    • Transparenz bei Saatgutaktivitäten steigert KWS
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank hebt Ziel für KWS Saat auf 85 Euro - 'Add'
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit Vylor, einer Abspaltung von Corteva, könnte ein reiner Saatguthersteller im vierten Quartal 2026 das Feld betreten und zum härtesten Kontrahenten für KWS Saat werden, schrieb Volker Bosse am Montag. Es dürfte sich für KWS wertsteigernd auswirken, wenn sich auch der Wert der Saatgut-Aktivitäten von Wettbewerbern transparenter darstellen lasse./rob/ajx/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    KWS SAAT

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    ISIN:DE0007074007WKN:707400
    KWS SAAT direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +6,85 %/+24,66 % bedeutet.


    Rating: Add
    Analyst:
    Kursziel: 85 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00, was eine Steigerung von +16,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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