ANALYSE-FLASH
Baader Bank hebt Ziel für KWS Saat auf 85 Euro - 'Add'
- Baader Bank hebt Kursziel KWS Saat auf 85
- Vylor reine Saatgutfirma Q4 2026 starker Kontrahent
- Transparenz bei Saatgutaktivitäten steigert KWS
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit Vylor, einer Abspaltung von Corteva, könnte ein reiner Saatguthersteller im vierten Quartal 2026 das Feld betreten und zum härtesten Kontrahenten für KWS Saat werden, schrieb Volker Bosse am Montag. Es dürfte sich für KWS wertsteigernd auswirken, wenn sich auch der Wert der Saatgut-Aktivitäten von Wettbewerbern transparenter darstellen lasse./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 72,90 auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -1,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,64 %.
Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +6,85 %/+24,66 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 85 Euro