GA-ASI und KONGSBERG treiben die Integration der JSM in die MQ-9B voran

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 20. Juli 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und KONGSBERG Gruppen ASA (KONGSBERG) haben die Systemanforderungsprüfung (SRR) und die vorläufige Entwurfsprüfung (Preliminary Design Review, PDR) für die Integration des Waffensystems Joint Strike Missile (JSM) in die MQ-9B abgeschlossen. Diese Entwicklungs- und Integrationsarbeiten sind ein von beiden Unternehmen gemeinsam finanziertes Projekt, das darauf abzielt, der MQ-9B und ihren Kunden Langstrecken-Angriffsfähigkeiten zu verschaffen. Diese Überprüfungen wurden am 30. Juni in Kongsberg, Norwegen, erfolgreich abgeschlossen.

Die MQ-9B ist ein branchenführendes unbemanntes Flugsystem (UAS), das von GA-ASI hergestellt wird und die Modelle SkyGuardian sowie SeaGuardian umfasst. KONGSBERG produziert die JSM, ein erstklassiges Waffensystem für den Einsatz gegen Ziele mit hoher Priorität.

„Wir sind uns des Mehrwerts bewusst, den die JSM für unsere MQ-9B-Plattform bietet“, sagte Niki Johnson, Vice President, International Capture und Government Affairs bei GA-ASI. „Diese Integrationsbemühungen zeigen, wie die Industrie effektiv zusammenarbeiten kann, um neue Fähigkeiten zu integrieren und sie unseren Einsatzkräften schnell zur Verfügung zu stellen.“

Die MQ-9B ist eine unbemannte Plattform mit langer Einsatzdauer, die Missionen über Land und über Wasser durchführen kann. Die JSM ist eine Stealth-Luft-Boden-Rakete der fünften Generation für den Einsatz gegen Ziele mit hoher Priorität.

„Die Integration der JSM in eine unbemannte Luftplattform – die MQ-9B – ermöglicht ein hochleistungsfähiges Spektrum an Angriffsmissionen, das sowohl in Verbindung mit bemannten Flugzeugen als auch unabhängig davon eingesetzt werden kann. Dies ist eine operative Fähigkeit, an der im gesamten Verteidigungssektor ein zunehmendes Interesse zu verzeichnen ist“, sagte Jens Gjestvang, Senior Vice President, Missiles and Aerostructures.

MQ-9Bs sind für mehrere Missionen ausgelegte, domänenübergreifende UAS, die unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden können. MQ-9B-Flugzeuge werden von der britischen Royal Air Force, den belgischen Streitkräften und der japanischen Küstenwache eingesetzt. Darüber hinaus wurde die MQ-9B von Kanada, Dänemark, Polen, Deutschland, Katar, Taiwan, Indien und der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command ausgewählt. Die MQ-9B kam zudem bei verschiedenen Übungen der US-Marine zum Einsatz, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.