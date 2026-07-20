AMD stellt ersten KI-Chip her, der es mit Nvidia aufnehmen kann

Zu dem wachsenden Kundenkreis gehört nun auch Microsoft. Das Software-Unternehmen gab am Montag bekannt, Helios künftig in seinen Rechenzentren einzusetzen. Das Unternehmen reiht sich damit neben Meta, OpenAI, Oracle und weitere Großkunden ein, die sich im Wettlauf um möglichst viel Rechenkapazität befinden. AMD will noch im Laufe dieses Jahres mit der Auslieferung an Kunden beginnen.

Helios könnte die erste ernsthafte Konkurrent zu Nvidias äußerst erfolgreichen Rack-Scale-Systemen Grace Blackwell und Vera Rubin werden. AMD will dem wertvollsten Chiphersteller der Welt damit erstmals seit Jahren echte Konkurrenz machen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zu den finanziellen Konditionen oder dem Umfang der bereitgestellten Rechenleistung wurden keine Angaben gemacht. CNBC berichtete darüber zuerst.

"Wir erweitern unser Azure-Infrastrukturportfolio um AMD Helios, um unseren Kunden die Leistung, Skalierbarkeit und Auswahl zu bieten, die sie benötigen, um die nächste Generation von KI-Anwendungen zu entwickeln und zu betreiben", erklärte Microsoft-CEO Satya Nadella in einer Pressemitteilung.

Das neue Helios-System wird bei Microsoft für die Inferenz modernster KI-Modelle eingesetzt, sowohl für das Unternehmen selbst als auch für dessen KI-Kunden. Darüber hinaus wird es die Azure-AI-Dienste unterstützen. Zusätzlich führt Microsoft zwei neue Recheninstanzen auf Basis von AMDs neuesten Venice-Prozessoren (CPUs) ein.

Die Zusammenarbeit setzt eine langjährige Partnerschaft fort. AMD-Chips treiben seit Jahren Microsofts Surface-PCs und Xbox-Spielkonsolen an. Bereits 2023 war Microsoft zudem der erste große Kunde, der AMDs MI300X-Grafikprozessor (GPU) als Alternative zu Nvidias KI-Beschleunigern einsetzte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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