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    Belgorod

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    Ukrainische Drohne tötet Menschen in Bus

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff in Belgorod tötete fünf Menschen
    • Einschlag in Schebekino verletzte mindestens 23 Personen
    • Belgorod als Aufmarschgebiet mit massiven Zerstörungen
    Belgorod - Ukrainische Drohne tötet Menschen in Bus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BELGOROD (dpa-AFX) - In der russischen Grenzregion Belgorod sind nach Behördenangaben bei einem ukrainischen Drohnenangriff mindestens fünf Insassen eines Busses getötet worden. Bei dem Einschlag in der Stadt Schebekino seien auch mindestens 23 Passagiere verletzt worden, teilte der geschäftsführende Gouverneur Alexander Schuwajew mit. "Vier Frauen und ein Junge sind an ihren Verletzungen gestorben", sagte er. Der Gouverneur sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

    Die Region Belgorod ist Aufmarschgebiet für die russischen Truppen und ihren Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Kiews Truppen verteidigen sich gegen Moskaus Invasion mit Drohnenattacken auf russische Ziele. Dabei kommen immer wieder Zivilisten zu Schaden. Die Zerstörungen im Gebiet Belgorod sind massiv./mau/DP/mis






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