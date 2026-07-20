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    Huthi-Miliz

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    Bereit für 'alle Optionen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Huthi kündigen Blockade für saudische Schiffe an
    • Saudi-Blockade trifft Zivilbevölkerung und Hilfen
    • Huthi kontrollieren Bab al Mandab und Seewege
    Huthi-Miliz - Bereit für 'alle Optionen'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    SANAA (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat erneut mit Angriffen in der Region gedroht und eine "Blockade" für saudische Schiffe angekündigt. Für Saudi-Arabien gelte ab sofort ein "Verbot der Schifffahrt", sagte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari in einer Videobotschaft. Die Huthi seien zudem "vollständig bereit für alle Optionen", sagte er mit Verweis auf mögliche neue Angriffe.

    Im Krieg der Huthi mit der international anerkannten Regierung im Jemen, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, gilt seit 2022 eine informelle Waffenruhe. Doch nach einer neuen Konfrontation vor einer Woche gibt es Befürchtungen, dass der Krieg neu entflammen könnte.

    Saudi-Arabiens Blockade zu Luft, Land und See

    Saudi-Arabien war 2015 in den Bürgerkrieg eingetreten und verhängte eine Luft-, See- und Landblockade mit dem erklärten Ziel, den Waffenschmuggel zu den Huthi zu unterbinden. Die Blockade ist faktisch aber auch Mittel für einen Wirtschaftskrieg, um Druck auf die Miliz auszuüben und zu kontrollieren, welche Güter ins Land kommen. Dies trifft vor allem die Zivilbevölkerung, von denen mehr als 22 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.

    Die Huthi hatten Anfang Juni bereits eine "komplette Blockade" der Seefahrt für Israel im Roten Meer angekündigt und zugleich erneut einen Angriff auf Israel für sich beansprucht. Seitdem kam es mehreren Zwischenfällen mit Schiffen vor der Küste des Jemens. Größere Angriffe, wie die Miliz sie ab 2023 verübte, blieben aber aus.

    Die Huthi kontrollieren vom Jemen aus die Meerenge Bab al-Mandab, die zusammen mit der Straße von Hormus zu den wichtigsten Seewegen weltweit zählt./jot/DP/he





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