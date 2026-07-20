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    IVU Traffic Technologies: H1 2026 über Erwartungen – Jahresausblick erhöht

    Starkes erstes Halbjahr 2026: Deutliches Umsatz- und Ergebnisplus übertrifft die Erwartungen und führt zu einer Anhebung der EBIT-Prognose für das Gesamtjahr.

    IVU Traffic Technologies: H1 2026 über Erwartungen – Jahresausblick erhöht
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Vorläufiges 1. Halbjahr 2026 übertrifft Erwartungen: Umsatz steigt um 13 % auf 72,1 Mio. € (H1 2025: 64,0 Mio. €).
    • Rohergebnis H1 2026 erhöht sich um 15 % auf 59,2 Mio. € (H1 2025: 51,6 Mio. €).
    • Betriebsergebnis (EBIT) H1 2026 bei 3,3 Mio. € (H1 2025: 1,0 Mio. €); Verbesserung getrieben durch Wachstum wiederkehrender Umsätze und Effizienzsteigerungen.
    • Vorstand hebt EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 von rund 20 Mio. € auf rund 22 Mio. € an (Ist 2025: 18,6 Mio. €), vorausgesetzt keine weitere Verschlechterung des geopolitischen Umfelds.
    • Prognosen für Konzernumsatz (>160 Mio. €) und Rohergebnis (rund 130 Mio. €) für 2026 bleiben unverändert (Ist 2025: Umsatz 149,7 Mio.; Rohergebnis 121,5 Mio.).
    • Alle Zahlen sind vorläufig; die endgültigen Ergebnisse werden am 27. August 2026 im Halbjahresbericht veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei IVU Traffic Technologies ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,97 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,400EUR das entspricht einem Plus von +0,67 % seit der Veröffentlichung.


    IVU Traffic Technologies

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    ISIN:DE0007448508WKN:744850
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