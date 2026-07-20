IVU Traffic Technologies: H1 2026 results beat; 2026 guidance raised
In the first half of 2026, the company accelerated its profitable growth, lifting revenue, margins and EBIT while confidently raising its full-year earnings outlook.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- H1 2026 revenue rose 13% YoY to €72.1 million (6M 2025: €64.0 million)
- H1 2026 gross profit rose 15% to €59.2 million (6M 2025: €51.6 million)
- H1 2026 EBIT reached €3.3 million, significantly above the prior-year €1.0 million
- Earnings momentum driven by stronger recurring revenue and efficiency improvements on the cost side
- Full-year 2026 EBIT guidance raised to around €22 million (FY 2025: €18.6 million)
- Full-year 2026 guidance for revenue over €160 million and gross profit around €130 million remains unchanged
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at IVU Traffic Technologies is on 27.08.2026.
The price of IVU Traffic Technologies at the time of the news was 22,200EUR and was up +3,74 % compared with the previous
day.
12 minutes after the article was published, the price was 22,400EUR this corresponds to a plus of +0,90 % since publication.
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