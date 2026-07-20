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    DJI Matrice 4E und DJI Terra kartieren den Khumbu-Eisbruch während der Klettersaison 2026 am Mount Everest

    Neue Video-Fallstudie zeigt, wie fortschrittliche Drohnentechnologie das Bergsteigen sicherer macht

    SHENZHEN, China, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, hat heute neues Langzeit-Vermessungsmaterial des Khumbu-Eisbruchs am Mount Everest (Mount Qomolangma) veröffentlicht. In Form einer Video-Fallstudie präsentiert das nepalesische Drohnenunternehmen Airlift Technology seine Luftvermessungsaktivitäten in Höhen über 6.000 Metern und bei Temperaturen unter -20° C. Der Arbeitsablauf umfasste drei Komponenten: die Datenerfassung aus der Luft mit einer DJI Matrice 4E, die Erstellung eines 3D–Modells mit DJI Terra sowie eine tägliche Vergleichsanalyse. Dank dieser hochpräzisen 3D–Modelle kannten die „Icefall Doctors", eine kleine Gruppe hochspezialisierter Sherpas, die Lage jeder Gletscherspalte, jeder Oberflächenverschiebung und jedes Seracs zwischen Basecamp und Camp 1 – noch bevor sie überhaupt das Eis betraten.

    DJI Matrice 4E and DJI Terra Map Khumbu Icefall During 2026 Climbing Season on Mount Everest

    „Mit der Drohnentechnologie von DJI können wir ein 3D–Modell des Khumbu–Eisbruchs erstellen, das den Sherpas und Icefall DoctorsEisbruch-Ärzten hilft, Spalten zu lokalisieren und die Route zu planen, ohne den Eisbruch zuerst besteigen zu müssen", sagt Raj Bikram Maharjan, CEO von Airlift Technology. „Nach unserem Kenntnisstand ist dies der erste Einsatz dieser Art in Nepal und möglicherweise einer der ersten praktischen Einsätze weltweit in diesem Umfang im Rahmen einer Hochgebirgsexpedition."

    Herausforderungen der traditionellen Vermessung im Gletschergebiet
     Vor jeder Klettersaison erkundet ein Team von Sherpas, die als„Icefall Doctors" bezeichnet werden, das Gelände zu Fuß, stellt die Leitern auf, befestigt die Seile und legt die Route fest, der anschließend alle Bergsteiger:innen folgen. Um dies zu tun, müssen sie das Khumbu-Eisbruch Basislager (5.364 m) und Camp 1 (6.500 m) überqueren. Diese Strecke gilt als der gefährlichste Abschnitt des Everest-Aufstiegs.

    Kartierung des gefährlichen Khumbu-Eisbruchs mit der DJI Matrice 4E
     Die Matrice 4E flog eine vorab geplante Flugroute in Höhen über 6.000 Metern und kartierte in nur 3,5 Stunden eine Fläche von über 3 Quadratkilometern des Khumbu-Eisbruchs. Das in fünf Richtungen arbeitende Bildgebungssystem der kompakten Enterprise-Drohne erfasste in einem einzigen Flug hochauflösende Schrägaufnahmen der komplexen vertikalen Strukturen des Eisbruchs. Niemand musste sein Leben riskieren, um das Vermessungsgebiet zu betreten.

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    PR Newswire (dt.)
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