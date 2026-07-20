Lumentum Holdings - Aktie zieht deutlich an - 20.07.2026

Mit einer Performance von +8,66 % konnte die Lumentum Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lumentum Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,63 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 691,75€, mit einem Plus von +8,66 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Lumentum Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,37 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -2,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Lumentum Holdings bisher ein Plus von +111,60 %.

Während Lumentum Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,69 %. Damit gehört Lumentum Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,86 % 1 Monat -8,03 % 3 Monate -9,37 % 1 Jahr +675,93 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 20.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 78 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,04 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,80 %. Broadcom notiert im Plus, mit +2,04 %.

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Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.