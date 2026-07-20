Börsenstart USA - 20.07. - US Tech 100 stark +0,69 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:30) bei 52.121,85 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: NVIDIA +1,84 %, Cisco Systems +1,12 %, Amazon +1,00 %, Amgen +0,83 %, Coca-Cola +0,78 %

Flop-Werte: Boeing -1,69 %, Nike (B) -1,44 %, Walt Disney -1,25 %, Apple -1,25 %, The Home Depot -1,21 %

Der US Tech 100 steht bei 28.820,29 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +8,66 %, Teradyne +7,59 %, CoreWeave Registered (A) +5,98 %, Western Digital +5,73 %, Intel +5,45 %

Flop-Werte: Adobe -3,10 %, Netflix -3,09 %, Intuit -2,88 %, SpaceX -2,64 %, Thomson Reuters -2,38 %

Der S&P 500 steht bei 7.481,01 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +8,66 %, Teradyne +7,59 %, Coherent +7,06 %, Fifth Third Bancorp +6,72 %, CIENA +6,00 %

Flop-Werte: CoStar Group -6,16 %, ServiceNow -3,80 %, Trimble -3,74 %, Oracle -3,48 %, EPAM Systems -3,30 %

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