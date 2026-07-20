Erholungsversuch vor allem im Technologiesektor

Hallo @





Mich würde Deine Meinung Interessieren: Warum hälst Du Oracle für Spreu?

Ich habe mit Fortunas Hilfe mir 13 Stücke mit einem glücklichen Handel besorgt.





Wenn ich mich nicht irre, hattest Du mir 2020 ASML, Iron Montain, Broadcom Inc und Costco empfohlen. Leider habe ich nur Iron Montain gemacht.





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Sorry

Deine Gebühren sind zu hoch zum Kaufpreis. Bei ca 1500 € flacht erst die Gebührenkurve zu Preis pro Stück ab. Oder Du nimmst eine 2. Bank mit niedrigeren Kosten. Gebühren fressen Rendite!





Und bei deinen Dividenden habe ich ein wenig rechnen müssen. Doch auch da scheinst Du recht teuer eingekauft zu haben.

Dazu gibt es zwei Wege.

1.Warten bis ca. unten und dann bei guten Aktien auch mal in 3 Trachen kaufen. z.B. 100% 100%/ 200%- natürlich mit einen ordentlichen prozentualem Abstand.

Nach billig kommt billiger und dann super billig. Sobald die Kurse drehen, kannst Du dann auch mal wieder geben; nicht alles, aber der wuchernde Busch im Garten sollte auch gekürzt werden.

Nachkaufen machst Du ja; Du fängst nur zu hoch an. Und mit First in - first out bleibt Dein Kapital besser vor Steuern geschützt.

(Ich schreibe mir bei Wallstreet dazu immer die ersten Kaufkurse auf)





Kaufen, was unbeliebt ist. Equinor gab es im letzten Herbst zu 19,91 €, was so rund 9,58% brutto macht.

Davor war es BAT und die anderen Tabakaktien mit rund 6,8 bis 10 % Bruttodividende. Und wenn was schief geht und die Scandinavian Tobacco kürzt die Dividende, dann kann ich nachkaufen. (PS: bei BAT liegst Du mit 6,96% netto ja gar nicht so falsch, von so etwas brauchst Du mehr)

Meine Shell derzeit sind von Oktober 2020 zu 13,17 € und das war nicht der billigste Kurs. Die anderen habe ich dann zu früh verkauft, wie ich heute weiß.

Schau Dir die Vorstellungen hier im Threat an. Warsaw Stock Exchange; Amgen (leider ohne mich), WashTec, Amcor PLC ,Legal & General wurden nach der 1. Dividende zu rund 18% billiger als derzeit eingekauft (nun kommt noch einmal ein Drittel), ---- kurz die "Alten" hier im Threat kaufen gutes mit höheren Zinsen billiger.





Und natürlich ist da nur meine Meinung und Du kannst machen was Du willst.

PS: Für meine Frau kaufe ich nur Aktien, die langfristig Dividende bringen.