Aktien New York
Erholungsversuch vor allem im Technologiesektor
- US-Börsen starten Montag leicht erholt nach Freitag
- Nasdaq 100 gewinnt 1,5 Prozent dank Google-Chip
- Naher Osten mit Angriffen auf Iran und Signalen
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Freitag starten die US-Börsen am Montag etwas erholt in den ersten Handelstag der neuen Woche. Vor allem gilt dies für den Nasdaq 100 , der vor dem Wochenende wegen KI-Sorgen noch deutlich verloren hatte. Der technologielastige Leitindex legte im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 29.002 Punkte zu - unter anderem gestützt auf die Alphabet -Aktie, die von einem Medienbericht über einen neuen Google -Chip zur Steigerung der Effizienz von KI-Modellen profitierte.
Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex Dow Jones Industrial stieg nur um 0,2 Prozent auf 52.254 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 7.512 Punkte.
Im Fokus blieb die Lage im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Ölpreise. Die USA haben die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert und Teheran reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 314 auf Tradegate (20. Juli 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -1,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,84 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 421,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +19,96 %/+47,15 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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Ich denke Oracle wird nie mit den 3 großen hyperscalern mithalten können, sie haben 10 Jahre Rückstand. Die massiven Investitionen, ohne zuverlässige Kunden könnten oracle das Rückgrat brechen.
VG G
Vielen Dank für deine Anmerkungen!
Hallo @Galileo_Investments
- Kaufen, was unbeliebt ist. Equinor gab es im letzten Herbst zu 19,91 €, was so rund 9,58% brutto macht.