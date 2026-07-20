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    Kennametal stellt für die IMTS 2026 das Messeerlebnis „Next Level Shop" vor

    Kennametal stellt für die IMTS 2026 das Messeerlebnis „Next Level Shop vor

    Der Messestand mit Erlebnischarakter vereint Live-Zerspanungsvorführungen, Branchenexperten, Innovationen in der Metallzerspanung sowie einen individuellen Motorradumbau unter einem Dach

    PITTSBURGH, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) gab heute bekannt, auf der IMTS 2026 mit dem „Next Level Shop" das moderne Fertigungsökosystem erlebbar zu machen. Das immersive Erlebnis umfasst Auftritte des WIDIA-Markenbotschafters Carey Hart, einen live durchgeführten individuellen Motorradumbau sowie die neuesten Technologien für Zerspanung und digitale Fertigung, die Hersteller bei der Steigerung ihrer Produktivität unterstützen sollen.

    Nach dem Erfolg des Erlebnisses „Metal Mania" vor zwei Jahren fängt der „Next Level Shop" die Dynamik und Zusammenarbeit eines modernen Zerspanungsbetriebs ein und bringt Werkzeuge, Software, Werkzeugmaschinenhersteller sowie Fertigungsexperten zusammen, um konkrete Herausforderungen in der Produktion zu bewältigen. Die ganze Woche über können Besucher die neuesten Zerspanungstechnologien entdecken, sich direkt mit Ingenieuren sowie Partnern austauschen und erleben, wie vernetzte Fertigungslösungen die Leistung in der Produktion steigern.

    „Bei allem, was wir in diesem Jahr auf der IMTS tun, stehen unsere Kunden im Mittelpunkt", sagte Dave Bersaglini, Bereichsleiter bei Kennametal sowie Präsident des Geschäftsbereichs Metallzerspanung. „Hersteller suchen nach mehr als nur hervorragenden Werkzeuglösungen – sie suchen integrierte Lösungen, die sie dabei unterstützen, intelligenter zu zerspanen, komplexe Herausforderungen zu meistern und ihre Produktivität zu steigern. Der ‚Next Level Shop' vereint diese Technologien, Partnerschaften und Gespräche an einem Ort."

    Ein Kernstück des Erlebnisses wird der live durchgeführte individuelle Umbau eines Motorrads des Modells „Indian Sport Chief" sein. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als WIDIA-Markenbotschafter wird Motorsportlegende Carey Hart, Gründer von Hart Luck Parts & Gear, gemeinsam mit Satya Kraus, Geschäftsführer und Kreativingenieur von KRAUS MOTO, die ganze Woche über auf einer 5-Achs-CNC-Maschine individuelle Motorradbauteile mit Werkzeugen von Kennametal und WIDIA fertigen. Der führende Motorrad- und Fahrzeuglackierer Taylor Schultz von Schultz Designz wird den Umbau mit einer individuellen Lackierung abschließen. Das individuell fertig umgebaute Motorrad wird das Kernstück einer exklusiven Verlosung von Kennametal sein, bei der ein Besucher der IMTS das Unikat mit nach Hause nehmen wird.

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