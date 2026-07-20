Aktie steigt um 13 %: Dieser Milliardenvertrag begeistert die Anleger

Der bereits aus der ersten Bauphase bekannte Mieter mit hoher Investment-Grade-Bonität verdoppelt damit seine gebuchte IT-Kapazität auf insgesamt 704 Megawatt. Der Campus verfügt über 1.000 Megawatt gesicherte Netzkapazität im Rahmen einer Anschlussvereinbarung mit AEP Texas und gilt damit als vollständig kommerzialisiert.

Hut 8 hat die vollständige Vermarktung seines KI-Rechenzentrumscampus Beacon Point im US-Bundesstaat Texas abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die zweite Ausbauphase mit einem 15-jährigen Mietvertrag über 352 Megawatt IT-Kapazität vergeben. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf 9,8 Milliarden US-Dollar.

Anleger honorierten die Nachricht: Die Aktie von Hut 8 kletterte um 13 Prozent auf 103,39 US-Dollar (Stand 16:25 Uhr MESZ).

Vertragswert steigt auf 19,6 Milliarden US-Dollar

Mit dem zweiten Mietvertrag erhöht sich der Wert der Basisverträge für den gesamten Beacon-Point-Campus auf 19,6 Milliarden US-Dollar. Sollten alle Verlängerungsoptionen genutzt werden, könnte der Gesamtwert laut Hut 8 auf bis zu 50,2 Milliarden US-Dollar steigen.

Das Unternehmen erwartet aus dem neuen Vertrag über die Laufzeit einen kumulierten Nettobetriebsertrag von 9,8 Milliarden US-Dollar. Nach vollständiger Inbetriebnahme soll der jährliche Nettobetriebsertrag bei durchschnittlich 655 Millionen US-Dollar liegen. Für den gesamten Campus rechnet Hut 8 mit durchschnittlich 1,31 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Die erste Auslieferung von Rechenzentrumskapazitäten der zweiten Bauphase ist für das zweite Quartal 2028 vorgesehen.

KI-Portfolio wächst deutlich

Über alle KI-Rechenzentren hinweg verfügt Hut 8 nun über vertraglich gebundene IT-Kapazitäten von 949 Megawatt. Davon entfallen 704 Megawatt auf Beacon Point und 245 Megawatt auf den Standort River Bend. Das gesamte Portfolio erreicht einen Basisvertragswert von 26,6 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche jährliche Nettobetriebsertrag soll mehr als 1,75 Milliarden US-Dollar betragen. Nach Angaben des Unternehmens sind sämtliche Verträge durch Partner mit Investment-Grade-Rating abgesichert.

Vorstand sieht Strategie bestätigt

Vorstandschef Asher Genoot wertete die Entscheidung des Kunden als Bestätigung der Unternehmensstrategie. "Unser Mieter in Beacon Point hat sich dafür entschieden, seine Fläche an diesem Standort zu verdoppeln – die stärkste Bestätigung, die eine Immobilie erhalten kann", sagte er. Zudem habe Hut 8 das Gelände "innerhalb weniger Monate vom ersten Mietvertrag bis zur vollständigen Kommerzialisierung" entwickelt. Das zeige die Qualität der Standorte, die Verlässlichkeit bei der Umsetzung und die langfristige Ausrichtung der Partnerschaften.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hut 8 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,60 % und einem Kurs von 89,96EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.

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