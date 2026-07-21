Wie weit kann Siemens Energy noch steigen?

An der Börse wird derzeit vor allem darüber diskutiert, wann der Auftragsboom seinen Höhepunkt erreicht. Die UBS erwartet jedoch auch 2027 steigende Bestellungen. Siemens Energy hatte seine mittelfristige Prognose für den Gasturbinenmarkt zuletzt um rund 20 Prozent angehoben.

Die Schweizer Großbank rechnet mit einer anhaltend starken Nachfrage nach Gasturbinen. Deshalb hebt sie ihre Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis der Geschäftsjahre 2026 bis 2029 um rund elf Prozent an. Für die Jahre 2028 bis 2030 liegen die Schätzungen weiterhin etwa sechs Prozent über dem Marktkonsens.

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Bis Ende des Geschäftsjahres 2026 könnte Siemens Energy Auftragszusagen über 100 Gigawatt erreichen. Für 2027 rechnen die Analysten mit mehr als 40 Gigawatt an festen Neubestellungen. Damit könnten die Produktionskapazitäten bis 2030 weitgehend ausgelastet sein.

Auch die Preise dürften hoch bleiben. Die UBS erwartet bis 2030 einen unterversorgten Markt. Das weltweite Angebot an Gasturbinen soll zwar auf rund 95 Gigawatt steigen, aber weiterhin unter der Nachfrage liegen.

Für das dritte Quartal rechnen die Analysten mit einem Auftragseingang, der zwei Prozent über dem Konsens liegt. Bei Gas Services beträgt der Vorsprung fünf Prozent, bei Grid Technologies sieben Prozent. Beim operativen Ergebnis sehen sie in beiden Bereichen ebenfalls Aufwärtspotenzial.

Zudem könnte Siemens Gamesa die Gewinnschwelle erreichen. Ein freier Cashflow von rund zwei Milliarden Euro könnte den Konzern außerdem dazu bewegen, das geplante Aktienrückkaufvolumen von sechs Milliarden Euro zu erhöhen.

Die UBS erwartet auch nach 2030 weiteres Gewinnwachstum. Rund 70 Prozent des operativen Ergebnisses stammen aus dem Servicegeschäft für Gasturbinen und der Netztechnik. Beide Bereiche könnten das Konzernergebnis zwischen 2030 und 2034 jährlich um durchschnittlich fünf Prozent steigern.

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Trotz der guten Aussichten hält die UBS die Bewertung für attraktiv. Für 2028 erwartet sie eine Rendite auf den freien Cashflow von rund 7,4 Prozent. Der Branchendurchschnitt liegt bei sechs Prozent. Selbst beim neuen Kursziel würde Siemens Energy nach Berechnungen der Bank noch mit einem Abschlag von rund 35 Prozent gegenüber GE Vernova gehandelt.

Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel für die DAX-Aktie von 175 auf 210 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Potenzial von etwa 40 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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