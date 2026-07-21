🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Auftragsboom bis 2030

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie weit kann Siemens Energy noch steigen?

    Die UBS hebt das Kursziel für Siemens Energy. Gasturbinen, Netze und pralle Auftragsbücher treiben die Fantasie.

    Auftragsboom bis 2030 - Wie weit kann Siemens Energy noch steigen?
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Schweizer Großbank rechnet mit einer anhaltend starken Nachfrage nach Gasturbinen. Deshalb hebt sie ihre Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis der Geschäftsjahre 2026 bis 2029 um rund elf Prozent an. Für die Jahre 2028 bis 2030 liegen die Schätzungen weiterhin etwa sechs Prozent über dem Marktkonsens.

    An der Börse wird derzeit vor allem darüber diskutiert, wann der Auftragsboom seinen Höhepunkt erreicht. Die UBS erwartet jedoch auch 2027 steigende Bestellungen. Siemens Energy hatte seine mittelfristige Prognose für den Gasturbinenmarkt zuletzt um rund 20 Prozent angehoben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Long
    22.423,23€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 10,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.985,04€
    Basispreis
    23,00
    Ask
    × 10,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis Ende des Geschäftsjahres 2026 könnte Siemens Energy Auftragszusagen über 100 Gigawatt erreichen. Für 2027 rechnen die Analysten mit mehr als 40 Gigawatt an festen Neubestellungen. Damit könnten die Produktionskapazitäten bis 2030 weitgehend ausgelastet sein.

    Auch die Preise dürften hoch bleiben. Die UBS erwartet bis 2030 einen unterversorgten Markt. Das weltweite Angebot an Gasturbinen soll zwar auf rund 95 Gigawatt steigen, aber weiterhin unter der Nachfrage liegen.

    Für das dritte Quartal rechnen die Analysten mit einem Auftragseingang, der zwei Prozent über dem Konsens liegt. Bei Gas Services beträgt der Vorsprung fünf Prozent, bei Grid Technologies sieben Prozent. Beim operativen Ergebnis sehen sie in beiden Bereichen ebenfalls Aufwärtspotenzial.

    Zudem könnte Siemens Gamesa die Gewinnschwelle erreichen. Ein freier Cashflow von rund zwei Milliarden Euro könnte den Konzern außerdem dazu bewegen, das geplante Aktienrückkaufvolumen von sechs Milliarden Euro zu erhöhen.

    Die UBS erwartet auch nach 2030 weiteres Gewinnwachstum. Rund 70 Prozent des operativen Ergebnisses stammen aus dem Servicegeschäft für Gasturbinen und der Netztechnik. Beide Bereiche könnten das Konzernergebnis zwischen 2030 und 2034 jährlich um durchschnittlich fünf Prozent steigern.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31. Juli 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Trotz der guten Aussichten hält die UBS die Bewertung für attraktiv. Für 2028 erwartet sie eine Rendite auf den freien Cashflow von rund 7,4 Prozent. Der Branchendurchschnitt liegt bei sechs Prozent. Selbst beim neuen Kursziel würde Siemens Energy nach Berechnungen der Bank noch mit einem Abschlag von rund 35 Prozent gegenüber GE Vernova gehandelt.

    Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel für die DAX-Aktie von 175 auf 210 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Potenzial von etwa 40 Prozent.

    Siemens Energy

    +3,08 %
    +0,39 %
    -9,30 %
    -10,44 %
    +63,26 %
    +885,28 %
    +590,08 %
    +604,25 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
    Siemens Energy direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Auftragsboom bis 2030 Wie weit kann Siemens Energy noch steigen? Die UBS hebt das Kursziel für Siemens Energy. Gasturbinen, Netze und pralle Auftragsbücher treiben die Fantasie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     