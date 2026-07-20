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    Thyssenkrupp-Tochter TK Accelis will profitabler werden

    Für Sie zusammengefasst
    • TK Accelis strebt Umsatzwachstum über vier Prozent
    • Ebitda-Marge soll vier bis fünf Prozent erreichen
    • Thyssenkrupp hält 51 Prozent beim geplanten Börsengang
    Thyssenkrupp-Tochter TK Accelis will profitabler werden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung vom Industriekonzern Thyssenkrupp stehende Materialhändler TK Accelis will Umsatz und Ergebnis in den kommenden Jahren verbessern. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein durchschnittliches, jährliches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent an. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich auf vier bis fünf Prozent verbessern. Dabei setzt TK Accelis auf ergänzende, höhermargige Zukäufe, etwa in Nordamerika. Selektive Verkäufe könnte es hingegen im europäischen Material-Geschäft geben.

    Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) erzielte das Geschäft einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro und eine bereinigte Ebitda-Marge von 2,0 Prozent.

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    Thyssenkrupp will TK Accelis abspalten und noch in diesem Kalenderjahr an der Börse notieren. Der Essener Mutterkonzern will dabei eine Mehrheit von 51 Prozent behalten, den Rest erhalten die Aktionäre des Industriekonzerns im Verhältnis ihrer Beteiligung an Thyssenkrupp. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll am 7. August darüber abstimmen.

    Thyssenkrupp soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS bereits an die Börse gebracht, ebenso wie der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ./nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 12,05 auf Tradegate (20. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -3,43 %/+39,77 % bedeutet.





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