Thyssenkrupp-Tochter TK Accelis will profitabler werden
- TK Accelis strebt Umsatzwachstum über vier Prozent
- Ebitda-Marge soll vier bis fünf Prozent erreichen
- Thyssenkrupp hält 51 Prozent beim geplanten Börsengang
ESSEN (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung vom Industriekonzern Thyssenkrupp stehende Materialhändler TK Accelis will Umsatz und Ergebnis in den kommenden Jahren verbessern. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein durchschnittliches, jährliches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent an. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich auf vier bis fünf Prozent verbessern. Dabei setzt TK Accelis auf ergänzende, höhermargige Zukäufe, etwa in Nordamerika. Selektive Verkäufe könnte es hingegen im europäischen Material-Geschäft geben.
Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) erzielte das Geschäft einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro und eine bereinigte Ebitda-Marge von 2,0 Prozent.
Thyssenkrupp will TK Accelis abspalten und noch in diesem Kalenderjahr an der Börse notieren. Der Essener Mutterkonzern will dabei eine Mehrheit von 51 Prozent behalten, den Rest erhalten die Aktionäre des Industriekonzerns im Verhältnis ihrer Beteiligung an Thyssenkrupp. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll am 7. August darüber abstimmen.
Thyssenkrupp soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS bereits an die Börse gebracht, ebenso wie der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 12,05 auf Tradegate (20. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,54 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -3,43 %/+39,77 % bedeutet.
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Gute news für TKMS/TK
BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zunächst sollen vier Fregatten bestellt werden. Es besteht zudem die Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen. Die erste Fregatte soll 2029 fertig werden.
Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro./bg/DP/he
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Die Phantasie treibt den Kurs hoffentlich jetzt endlich über die 12 € hinaus.
Nach einer längeren Durststrecke nimmt das Papier endlich wieder Fahrt auf.
Die Aufspaltung des Konzerns treibt das Papier massiv voran.
Die Werkstoff-Sparte soll noch in diesem Jahr via Spin-off abgespalten und an die Börse gebracht werden.
Das sollte den Kurs ordentlich beflügeln.
Im Nachhinein bin ich nicht ganz unglücklich TK ein 2. mal günstig eingekauft zu haben.
TKMS war für mich renditemäßig schon mal ein Erfolgsmodell trotz des geplatzten Stahlverkaufs.
TKMS wächst nach einem Rekordjahr weiter und stützt somit das operative Geschäft.
Auch bei Nucera wächst der Auftragsbestand und die Phantasie in dem Bereich des Grünen Stahls.
Im Fazit alles Gute Vorraussetzungen für weitere Kurssteigerungen bei Thyssenkrupp.
Ja ich weiß....die Vola ist echt extrem und man braucht wahrlich Nerven aus Stahl...
Aber wie heißt es so schön ?
Wer zu letzt lacht lacht am besten oder so ähnlich..
Gerne mal den Chartverlauf auf Max. stellen. Also ich sehe noch viel Luft nach oben (20 €) 🤔
Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen im August.
Also ich kann mir jedenfalls mein Grinsen nicht verkneifen 😎
Auszug aus der TK-Mitteilung zu Materials: