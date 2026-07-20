Aktien mit extremer Performance im DAX am 20.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum wird Siemens Energy gemischt eingeschätzt: Kurzfristig dominiert Unsicherheit mit Hop- oder Top-Spekulation; einige nennen Kursziele um 250 €. Rückkaufprogramm und Namenswechsel zu Omterra werden diskutiert. Fundamentale/technische Hinweise werden angeführt, klare Kursprognosen oder der 14-Tage-Verlauf fehlen.