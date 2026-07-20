Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +3,84 %
Performance 1M: -20,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,75 %
Performance 1M: +6,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,89 %
Performance 1M: +7,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: -9,55 %
Tagesperformance: -2,53 %
Performance 1M: +4,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: +1,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.