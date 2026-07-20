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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,87 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 2
    Performance 1M: -20,56 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Evotec-Sentiment überwiegend negativ/abwartend. Keine substanziellen News, fortbestehender Umsatzrückgang; Kritik am Management. Einige sehen Evotec eher als Auftragsdienstleister denn als eigenständiges Biotech-Unternehmen. Übernahme-/Asset-Deals spekulativ (Triton/Big Pharma) ohne klare Signale. Charttechnisch Abwärtskanal um 3,50 €, mögliches Reboundziel 5 €. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht eindeutig quantifiziert.

    Verbio
    Tagesperformance: +3,75 %
    Platz 3
    Performance 1M: +6,40 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Verbio überwiegend positiv: Indikatoren und Chart-Aspekte deuten nach oben; Anleger sehen robuste Fundamentaldaten (Anlagenvermögen, Neubauwerte) und THG-/ RED-III-Impulswirkungen als Treiber. Regulierungskosten und Importabhängigkeiten werden als Risiken genannt. Öl-Bezüge werden diskutiert, könnten Kurslage beeinflussen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: im Beitrag nicht konkret genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,65 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetOnline-Forum sieht Drägerwerk überwiegend bullisch: starke Fundamentaldaten, Margen von 4% auf 8% bis 2028, EBIT 277–290 Mio €, Umsatzwachstum; KGV 7,5–8,5, Dividende ca. 3 EUR 2026. Sicherheitstechnik robust, Medizintechnik teils langsamer, Gesamtbild positiv; 200-Tage-Linie als Unterstützung. Konferenzcall am 30.7 könnte Impulse liefern. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen nicht explizit genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,55 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,53 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,56 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar ist gemischt. Der Kurs hat sich in den letzten 14 Tagen deutlich erholt und steht aktuell über 62 €. Nachbörslich ca. +10% gegenüber Xetra-Schluss. Fundamentales Signal: Prognose für 2026 angehoben (Umsatz 1,625–1,725 Mrd €, EBITDA 180–230 Mio €). Trotz positiver Zahlen bleiben LargeScale/HBS-Verluste hoch; Bewertung anspruchsvoll; Kurs vermutlich volatil.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 7
    Performance 1M: +1,73 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischtes SAP-Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Positiv durch formalen Vollzug der Prior-Labs-Übernahme und angekündigte KI-Investitionen (>1 Mrd. € über 4 Jahre). Technisch uneinheitlich; kein klarer Trend, Bollinger eng, mögliches Ausbruchs-Signal. Fundamentale Sicht: Kosten-/Personal-Anpassungen; Wachstum konjunkturabhängig. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: seitwärts bis leicht negativ.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

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