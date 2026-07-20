🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    EU knickt ein

    501 Aufrufe 501 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach US-Druck: EU setzt Strafen gegen Öl- und Gasfirmen aus

    Die EU setzt Strafen bei Verstößen gegen das Methangesetz bis 2029 aus. Davon profitieren vor allem US-LNG-Anbieter und Europas Energiebranche.

    Für Sie zusammengefasst
    EU knickt ein - Nach US-Druck: EU setzt Strafen gegen Öl- und Gasfirmen aus
    Foto: OpenAI

    Die Europäische Kommission hat die EU-Regierungen angewiesen, die Strafen für Öl- und Gasunternehmen, die gegen das Methanemissionsgesetz verstoßen, für drei Jahre auszusetzen. Dies geschah nach Druck seitens der US-Regierung, die Regeln zurückzunehmen. Ab Januar 2027 sollte das Gesetz vorschreiben, dass importiertes Öl und Gas Emissionsüberwachungsvorschriften erfüllen müssen, die denen Europas gleichwertig sind. Die Kommission erklärte am Montag, die EU-Länder sollten in den Jahren 2027, 2028 und 2029 keine Strafen gegen Unternehmen verhängen, die gegen das Methangesetz verstoßen, um "Versorgungsstörungen zu vermeiden".

    Die Europäische Kommission setzt das Gesetz nicht außer Kraft. Sie empfiehlt den Mitgliedstaaten lediglich, von 2027 bis 2029 keine Sanktionen gegen Importeure zu verhängen, wenn diese die neuen Vorgaben noch nicht erfüllen. Die Überwachung und Berichtspflichten bleiben grundsätzlich bestehen. Offiziell begründet Brüssel den Schritt mit der Versorgungssicherheit. Die Kommission will verhindern, dass wichtige Öl- und Gaslieferungen ausbleiben, falls Produzenten die neuen Anforderungen kurzfristig nicht erfüllen können.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Vor allem die US-Regierung hatte sich gegen die Regelung ausgesprochen. Washington argumentiert, die Methanvorgaben könnten amerikanische LNG-Exporte nach Europa erschweren und damit den transatlantischen Energiehandel beeinträchtigen. Bereits im Mai hatten US-Gasexporteure eine Verschiebung der Regeln gefordert, weil die Unsicherheit langfristige Lieferverträge erschwere.

    Ab Januar 2027 sollen Importeure nachweisen, dass ihr Öl und Gas unter Methan-Standards produziert wurden, die den EU-Vorgaben gleichwertig sind oder international anerkannten Standards wie OGMP 2.0 entsprechen. Methan gilt nach Kohlendioxid als zweitwichtigstes Treibhausgas und besitzt über einen Zeitraum von 20 Jahren ein deutlich höheres Erwärmungspotenzial als CO₂. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte vergangene Woche, dass die Regelung den Kreis der zulässigen Öllieferanten deutlich verkleinern könnte. Je nach Rohölsorte und Herkunft könnten europäische Raffinerien auf einen erheblich kleineren Markt zugreifen, was Preise erhöhen und die Versorgung erschweren könnte.

    Mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten – darunter Deutschland, Italien und Tschechien – hatten sich für eine Verschiebung oder Lockerung ausgesprochen. Umweltverbände kritisieren dagegen, dass die EU ihre Klimaziele verwässere und den Druck auf Produzenten reduziere, Methanemissionen schneller zu senken. Für Anleger ist die Entscheidung vor allem für drei Bereiche relevant: US-LNG-Exporteure könnten ihre Lieferungen in die EU ohne unmittelbares Sanktionsrisiko fortsetzen. Europäische Energieversorger und Raffinerien gewinnen Planungssicherheit und vermeiden mögliche Versorgungsengpässe. Öl- und Gasproduzenten erhalten drei Jahre mehr Zeit, ihre Förderanlagen und Messsysteme an die strengeren EU-Anforderungen anzupassen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    EU knickt ein Nach US-Druck: EU setzt Strafen gegen Öl- und Gasfirmen aus Die EU setzt Strafen bei Verstößen gegen das Methangesetz bis 2029 aus. Davon profitieren vor allem US-LNG-Anbieter und Europas Energiebranche.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     