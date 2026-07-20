Nach US-Druck: EU setzt Strafen gegen Öl- und Gasfirmen aus

Die Europäische Kommission setzt das Gesetz nicht außer Kraft. Sie empfiehlt den Mitgliedstaaten lediglich, von 2027 bis 2029 keine Sanktionen gegen Importeure zu verhängen, wenn diese die neuen Vorgaben noch nicht erfüllen. Die Überwachung und Berichtspflichten bleiben grundsätzlich bestehen. Offiziell begründet Brüssel den Schritt mit der Versorgungssicherheit. Die Kommission will verhindern, dass wichtige Öl- und Gaslieferungen ausbleiben, falls Produzenten die neuen Anforderungen kurzfristig nicht erfüllen können.

Die Europäische Kommission hat die EU-Regierungen angewiesen, die Strafen für Öl- und Gasunternehmen, die gegen das Methanemissionsgesetz verstoßen, für drei Jahre auszusetzen. Dies geschah nach Druck seitens der US-Regierung, die Regeln zurückzunehmen. Ab Januar 2027 sollte das Gesetz vorschreiben, dass importiertes Öl und Gas Emissionsüberwachungsvorschriften erfüllen müssen, die denen Europas gleichwertig sind. Die Kommission erklärte am Montag, die EU-Länder sollten in den Jahren 2027, 2028 und 2029 keine Strafen gegen Unternehmen verhängen, die gegen das Methangesetz verstoßen, um "Versorgungsstörungen zu vermeiden".

Vor allem die US-Regierung hatte sich gegen die Regelung ausgesprochen. Washington argumentiert, die Methanvorgaben könnten amerikanische LNG-Exporte nach Europa erschweren und damit den transatlantischen Energiehandel beeinträchtigen. Bereits im Mai hatten US-Gasexporteure eine Verschiebung der Regeln gefordert, weil die Unsicherheit langfristige Lieferverträge erschwere.

Ab Januar 2027 sollen Importeure nachweisen, dass ihr Öl und Gas unter Methan-Standards produziert wurden, die den EU-Vorgaben gleichwertig sind oder international anerkannten Standards wie OGMP 2.0 entsprechen. Methan gilt nach Kohlendioxid als zweitwichtigstes Treibhausgas und besitzt über einen Zeitraum von 20 Jahren ein deutlich höheres Erwärmungspotenzial als CO₂. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte vergangene Woche, dass die Regelung den Kreis der zulässigen Öllieferanten deutlich verkleinern könnte. Je nach Rohölsorte und Herkunft könnten europäische Raffinerien auf einen erheblich kleineren Markt zugreifen, was Preise erhöhen und die Versorgung erschweren könnte.

Mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten – darunter Deutschland, Italien und Tschechien – hatten sich für eine Verschiebung oder Lockerung ausgesprochen. Umweltverbände kritisieren dagegen, dass die EU ihre Klimaziele verwässere und den Druck auf Produzenten reduziere, Methanemissionen schneller zu senken. Für Anleger ist die Entscheidung vor allem für drei Bereiche relevant: US-LNG-Exporteure könnten ihre Lieferungen in die EU ohne unmittelbares Sanktionsrisiko fortsetzen. Europäische Energieversorger und Raffinerien gewinnen Planungssicherheit und vermeiden mögliche Versorgungsengpässe. Öl- und Gasproduzenten erhalten drei Jahre mehr Zeit, ihre Förderanlagen und Messsysteme an die strengeren EU-Anforderungen anzupassen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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