Tech-Erholung lässt nach - Dow im Minus

Außerhalb das Technologiesektors war die Tendenz durchwachsen. Im Fokus blieb die unsichere Lage im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Ölpreise. Der zunächst auch freundlich gestartete Standardwerte-Leitindex Dow Jones Industrial lag zuletzt mit 0,2 Prozent im Minus bei 52.026 Zählern. Der marktbreite S&P 500 hielt sich mit 0,2 Prozent im Plus bei 7.475 Punkten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Freitag zeigen sich die US-Börsen am Montag am ersten Handelstag der neuen Woche schwerfällig. Eine Erholung an der Nasdaq-Börse verlor schnell wieder an Schwung: Der Leitindex Nasdaq 100 zog dort erst um bis zu 1,5 Prozent an, relativierte sein Plus dann aber mit 28.789 Punkten auf 0,7 Prozent. Anleger warten im Tech-Sektor gespannt auf die im Wochenverlauf anstehenden Quartalsberichte einiger Branchengrößen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die USA haben die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert und Teheran reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen aber auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung. Derweil haben die Huthi-Rebellen im Jemen dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf den Ölhandel über den Seeweg gedroht.

Der Nasdaq-Anstieg war am Montag unter anderem gestützt auf die Alphabet -Aktien, die von einem Medienbericht über einen neuen Google -Chip zur Steigerung der Effizienz von KI-Modellen profitierten. Die Anteile der C-Gattung hatten mit einem Anstieg um 3,6 Prozent unter den sieben Tech-Riesen unangefochten die Nase vorn.

Um 1,5 Prozent nach oben folgten dem die Nvidia -Anteile, denn im Chipsektor waren Erholungen generell verbreitet. Die Titel von Micron etwa erholten sich um 3,6 Prozent von ihrem jüngsten Tief seit Mitte Mai. Einen Bogen machten Anleger erneut um Softwarewerte wie Microsoft , Adobe oder Salesforce . Auch bei Meta , Apple und Tesla mussten die Anleger verluste hinnehmen.

Getrübt bleibt die Börsenlage bei SpaceX , die sich nach ihrem fulminanten Börsendebut längst unter dem Ausgabepreis bewegen. Ein bis zu dreiprozentiges Minus bedeutete ein Rekordtief für den Raumfahrt- und KI-Konzern von Elon Musk. Ein Thema war am Montag, dass ein Teil einer SpaceX-Rakete Wissenschaftlern zufolge im August ungeplant auf dem Mond aufschlagen soll.

Den Boeing -Aktien verhalfen vermeldete Großaufträge von Fluggesellschaften und einem Flugzeugfinanzierer zwar zu einem erfreulichen Auftakt, doch der Kurs des Flugzeugbauers drehte mit 1,5 Prozent ins Minus. Als mögliche Belastung galt, dass British Airways noch fünf Jahre lang von Lieferketten-Problemen der beiden Flugzeugbauer Boeing und Airbus ausgeht./tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 200,5 auf Tradegate (20. Juli 2026, 16:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,35 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 866,13 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -30,02 %/+102,75 % bedeutet.



