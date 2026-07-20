Nordex Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 20.07.2026

Die Nordex Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,97 % auf 41,90€. Damit gewinnt die Aktie +2,36 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nordex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,90€, mit einem Plus von +5,97 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Nordex konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,14 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,49 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +42,46 % gewonnen.

Während Nordex heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,54 %.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,82 % 1 Monat -12,49 % 3 Monate -8,14 % 1 Jahr +107,70 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 20.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,90 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im TecDAX.

Nach seinen jüngsten Verlusten hat sich der Dax am Montag stabilisiert. Börsianer sprachen von Hinweisen auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten; allerdings bleibt die Lage unübersichtlich. So war in einem Medienbericht von dem Vorschlag einer …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.