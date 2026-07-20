Preisdeckel in Tschechien endet - Sprit weiter günstiger

Der staatliche Preisdeckel für Benzin und Diesel ist in Tschechien nach mehr als drei Monaten ausgelaufen. An vielen Tankstellen stiegen die Preise aber nur geringfügig um umgerechnet wenige Eurocent, wie die Agentur CTK berichtete. Mit etwas stärkeren Erhöhungen werde Experten zufolge an stark frequentierten Orten wie Autobahn-Raststätten gerechnet.

PRAG/USTI NAD LABEM (dpa-AFX) - Trotz des Endes des tschechischen Spritpreisdeckels zieht es weiterhin viele Sachsen zum Tanken über die Grenze. An Tankstellen in Grenznähe bildeten sich zum Teil lange Schlangen, wie dpa-Reporter beobachteten. Die Wartezeit betrug demnach bis zu 20 Minuten.

Bis zu 60 Cent günstiger



Die Preisunterschiede zu Deutschland seien nach wie vor deutlich, berichteten mehrere Autofahrer an einer Tankstelle in Usti nad Labem. Thilo Küpper etwa ist rund 45 Kilometer angereist, um seinen Tank zu füllen. "Ich habe es an der Tankstelle bei uns gesehen. Da sind sie zurzeit bei 2,39 bis 2,40 Euro für E10 und da komme ich hier bestimmt 50, 60 Cent preiswerter", sagte er.

Diese Beobachtung hat auch Julian Schenderlein gemacht. "Wir fahren Diesel und hier sind es jetzt 1,55 Euro, bei uns in Dresden 2,20 Euro, 2,30 Euro ungefähr." Er sei eigentlich aus einem anderen Grund nach Tschechien gekommen und habe die Gelegenheit direkt genutzt. "Es lohnt sich auf jeden Fall hierherzufahren. Man spart natürlich anständig, gerade bei den Preisen jetzt in Deutschland."

Auch Manfred aus Heidenau ist überzeugt: Trotz der 40 bis 50 Kilometer Anfahrtsweg hat es sich für ihn gelohnt. "Wenn ich hier volltanke, spare ich mir gegenüber Deutschland 30 Euro." Für ihn ist das Grund genug, einmal pro Monat über die Grenze zu fahren.

Preise in Deutschland ein "Witz"



Dieter Geißler nimmt die Fahrt aus Dresden regelmäßig auf sich. Er verbindet das Tanken mit einem Einkauf im Supermarkt. "Die Qualität ist hier genauso gut wie in Deutschland, was viele vergessen. Und wenn sich das dann anbietet, 50 Cent beim Tanken zu sparen pro Liter, na gerne", sagte er.

Die großen Preisunterschiede sieht er kritisch. Es könne nicht sein, dass rings um Deutschland überall alles billiger sei. "Die Multis machen sich die Taschen voll. Die Bundesnetzagentur tut nix. Die Regierung tut nix", findet Geißler.

Ähnlich beurteilte Felix aus Dresden die Situation. "Wir sind hier tanken, weil die Spritreise in Deutschland ein scheiß Witz sind", sagte er. Überall in den Nachbarländern könne man günstiger tanken, Deutschland sei falsch abgebogen.

Preisdeckel als Reaktion auf Iran-Krieg



Die tschechische Regierung unter dem Rechtspopulisten und Milliardär Andrej Babis hatte den Spritpreisdeckel Anfang April als Reaktion auf die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs verabschiedet. Die zulässigen Höchstpreise wurden täglich angepasst und lagen zuletzt bei 43,41 Kronen (etwa 1,79 Euro) pro Liter Benzin und 42,13 Kronen (rund 1,74 Euro) pro Liter Diesel. Vertreter des Tankstellengewerbes kritisierten die Maßnahme von Anfang an als einen "unglücklichen" und "unnötigen" Schritt.

Die Preisregulierung habe ihren Zweck erfüllt, die Gründe dafür seien aber inzwischen entfallen, teilte Finanzministerin Alena Schillerova mit. Man kehre zum Marktmechanismus zurück. "Ich möchte aber allen versichern, dass wir den Markt nicht ohne Aufsicht lassen", betonte sie. Bei jeglichen Anzeichen von Anomalien und Missbrauch sei man bereit, erneut einzugreifen.

Tschechien verfügt über ein dichtes Tankstellen-Netz. Die größten Betreiber sind der polnische Orlen -Konzern und das ungarische Unternehmen Mol. Der Staatsbetrieb Cepro betreibt zudem 209 Tankstellen unter der Marke Eurooil und 75 unter der Marke Robin Oil./hei/DP/jha

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