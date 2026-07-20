🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    dpa-AFX Überblick

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    KONJUNKTUR vom 20.07.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • US bombardiert Iran neun Nächte, Diplomatie möglich
    • Andy Burnham als britischer Premier ohne Rednerpult
    • CDU/CSU entscheidet nächste Woche über Spahns Nachfolge
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 20.07.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    GESAMT-ROUNDUP: Iran-Krieg wieder in vollem Gang - Hoffnung auf Diplomatie

    WASHINGTON/TEHERAN - Im Iran-Krieg haben die USA die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gibt es erstmals seit Tagen aber auch wieder Zeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung.

    ROUNDUP 2/Hoffnungsträger einer Nation: Burnham ist britischer Premier

    LONDON - Mit einer neuen Lockerheit hat sich Andy Burnham den Briten als Premierminister vorgestellt. Anders als seine Vorgängerinnen und Vorgänger hielt er seine Antrittsrede in der Downing Street nicht hinter einem Rednerpult mit dem Wappen des Vereinigten Königreichs. Stattdessen präsentierte sich der frühere Bürgermeister der Metropolregion Manchester nur mit Mikrofonen ausgestattet vor der berühmten schwarzen Tür der Nummer 10 Downing Street in London.

    ROUNDUP 3: Union entscheidet nächste Woche über Spahn-Nachfolge

    BERLIN - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird nächste Woche Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Nachfolge von Jens Spahn an der Fraktionsspitze zu entscheiden. Das kündigte der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz in Abstimmung mit CSU-Chef Markus Söder in einer Sitzung des CDU-Präsidiums an. An einem gemeinsamen Personalvorschlag werde derzeit noch gearbeitet, hieß es aus Präsidiumskreisen.

    Grünen-Finanzminister fordern mehr Raum bei Schuldenaufnahme

    BERLIN - Angesichts der schwierigen Beratungen der Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse haben vier Länderfinanzminister der Grünen einen eigenen Vorschlag unterbreitet. In einem Positionspapier plädieren Danyal Bayaz (Baden-Württemberg), Björn Fecker (Bremen), Gerald Heere (Niedersachsen) und Silke Schneider (Schleswig-Holstein) dafür, auf Dauer Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur wieder in die Kernhaushalte zurückzuführen. Zur Finanzierung der Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaschutz hatten die vorherige Ampel-Koalition sowie die jetzige schwarz-rote Koalition riesige Sondervermögen gebildet, die nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden.

    Huthi-Miliz: Bereit für 'alle Optionen'

    SANAA - Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat erneut mit Angriffen in der Region gedroht und eine "Blockade" für saudische Schiffe angekündigt. Für Saudi-Arabien gelte ab sofort ein "Verbot der Schifffahrt", sagte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari in einer Videobotschaft. Die Huthi seien zudem "vollständig bereit für alle Optionen", sagte er mit Verweis auf mögliche neue Angriffe.

    ROUNDUP: Streit im Südchinesischen Meer - Manila: Soldat schwer verletzt

    MANILA - Bei einer erneuten Konfrontation zwischen den Philippinen und China im umstrittenen Südchinesischen Meer ist ein philippinischer Marinesoldat nach Angaben aus Manila schwer am Kopf verletzt worden. Angehörige der chinesischen Küstenwache schlugen den Soldaten mit einem Schlagstock, nachdem es nahe der Second-Thomas-Untiefe zu einem Zwischenfall gekommen war, wie das Militär des südostasiatischen Inselstaats mitteilte.

    IW: Mieten im zweiten Quartal deutlich gestiegen

    KÖLN - Wohnen zur Miete ist in Deutschland laut dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zuletzt deutlich teurer geworden. Die Angebotsmieten lagen im zweiten Quartal bundesweit 4 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

    Deutschland: Erzeugerpreise steigen schwächer dank fallender Ölpreise

    WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juni dank eines Rückgangs der Ölpreise abgeschwächt. Die Erzeugerpreise legten im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten dies im Schnitt erwartet.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    dpa-AFX Überblick KONJUNKTUR vom 20.07.2026 - 17.00 Uhr GESAMT-ROUNDUP: Iran-Krieg wieder in vollem Gang - Hoffnung auf Diplomatie WASHINGTON/TEHERAN - Im Iran-Krieg haben die USA die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Teheran meldete Explosionen in mehreren …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     