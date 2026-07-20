KONJUNKTUR vom 20.07.2026 - 17.00 Uhr

WASHINGTON/TEHERAN - Im Iran-Krieg haben die USA die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gibt es erstmals seit Tagen aber auch wieder Zeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung.

LONDON - Mit einer neuen Lockerheit hat sich Andy Burnham den Briten als Premierminister vorgestellt. Anders als seine Vorgängerinnen und Vorgänger hielt er seine Antrittsrede in der Downing Street nicht hinter einem Rednerpult mit dem Wappen des Vereinigten Königreichs. Stattdessen präsentierte sich der frühere Bürgermeister der Metropolregion Manchester nur mit Mikrofonen ausgestattet vor der berühmten schwarzen Tür der Nummer 10 Downing Street in London.

ROUNDUP 3: Union entscheidet nächste Woche über Spahn-Nachfolge

BERLIN - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird nächste Woche Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Nachfolge von Jens Spahn an der Fraktionsspitze zu entscheiden. Das kündigte der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz in Abstimmung mit CSU-Chef Markus Söder in einer Sitzung des CDU-Präsidiums an. An einem gemeinsamen Personalvorschlag werde derzeit noch gearbeitet, hieß es aus Präsidiumskreisen.

Grünen-Finanzminister fordern mehr Raum bei Schuldenaufnahme

BERLIN - Angesichts der schwierigen Beratungen der Expertenkommission zur Reform der Schuldenbremse haben vier Länderfinanzminister der Grünen einen eigenen Vorschlag unterbreitet. In einem Positionspapier plädieren Danyal Bayaz (Baden-Württemberg), Björn Fecker (Bremen), Gerald Heere (Niedersachsen) und Silke Schneider (Schleswig-Holstein) dafür, auf Dauer Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur wieder in die Kernhaushalte zurückzuführen. Zur Finanzierung der Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaschutz hatten die vorherige Ampel-Koalition sowie die jetzige schwarz-rote Koalition riesige Sondervermögen gebildet, die nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden.

Huthi-Miliz: Bereit für 'alle Optionen'



SANAA - Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat erneut mit Angriffen in der Region gedroht und eine "Blockade" für saudische Schiffe angekündigt. Für Saudi-Arabien gelte ab sofort ein "Verbot der Schifffahrt", sagte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari in einer Videobotschaft. Die Huthi seien zudem "vollständig bereit für alle Optionen", sagte er mit Verweis auf mögliche neue Angriffe.

ROUNDUP: Streit im Südchinesischen Meer - Manila: Soldat schwer verletzt

MANILA - Bei einer erneuten Konfrontation zwischen den Philippinen und China im umstrittenen Südchinesischen Meer ist ein philippinischer Marinesoldat nach Angaben aus Manila schwer am Kopf verletzt worden. Angehörige der chinesischen Küstenwache schlugen den Soldaten mit einem Schlagstock, nachdem es nahe der Second-Thomas-Untiefe zu einem Zwischenfall gekommen war, wie das Militär des südostasiatischen Inselstaats mitteilte.

IW: Mieten im zweiten Quartal deutlich gestiegen



KÖLN - Wohnen zur Miete ist in Deutschland laut dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zuletzt deutlich teurer geworden. Die Angebotsmieten lagen im zweiten Quartal bundesweit 4 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum.

Deutschland: Erzeugerpreise steigen schwächer dank fallender Ölpreise

WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juni dank eines Rückgangs der Ölpreise abgeschwächt. Die Erzeugerpreise legten im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten dies im Schnitt erwartet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl





