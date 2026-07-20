DAX kommt nicht vom Fleck – Friedenshoffnungen keimen wieder auf

Der DAX allerdings konnte heute nur wenig bis gar nicht von den zurückkehrenden Friedenshoffnungen profitieren. Einerseits halfen die Käufe bei den Schwergewichten wie Siemens, Siemens Energy, SAP und Versicherungstiteln. Andererseits fehlte es aber an der entsprechenden Marktbreite, um sich wieder in Richtung 25 000er-Marke zurückzukämpfen.

Noch aber bleibt die Lage für die Börse undurchsichtig und nur schwer einschätzbar. Die USA wollen mit schierer militärischer Dominanz die Situation rund um die Straße von Hormus in den Griff bekommen. Gleichzeitig müssen die anderen Golfstaaten jederzeit mit einer Eskalation und Ausweitung der Angriffe auf ihr Hoheitsgebiet rechnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Irankrieg birgt die Gefahr, dass sich das Pulverfass Nahost jederzeit wieder entzünden kann. Die Folgen wären gerade für Europa verheerend. Ansonsten bleiben die Investoren skeptisch, dass sich die hohen Investitionen in dem KI-Sektor zeitnah für die Unternehmen wieder amortisieren werden. Chinas Konkurrenz übt enormen Druck auf die Branche aus. Diese Dynamik könnte sich negativ auf die US-Halbleiterunternehmen auswirken, die derzeit noch die Nutznießer der hohen Investitionen der Hyperscaler sind.

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