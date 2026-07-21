Raketen, Kampfjets und KI: Diese unbekannte Aktie verdient überall mit

Moog liefert keine vollständigen Waffensysteme, das Unternehmen stellt jedoch zentrale Komponenten bereit, ohne die sich Flugzeuge, Raketen und Raumfahrzeuge nicht präzise steuern lassen. Diese Position macht Moog zu einem klassischen Schaufellieferanten für mehrere langfristige Wachstumsmärkte.

Die Rede ist von Moog . Der US-Konzern gehört zu den weniger bekannten Profiteuren des weltweiten Ausbaus der Verteidigungs-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie. Der US-Konzern entwickelt hochpräzise Steuerungs- und Bewegungssysteme für Flugzeuge, Raketen, Satelliten und industrielle Anlagen. Die Technik steckt unter anderem in den Raketenprogrammen PAC-3, THAAD und Tomahawk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Besonders wertvoll ist die Einbindung in Plattformen mit langen Lebenszyklen. Einmal zertifizierte Komponenten bleiben häufig über viele Jahre in einem Programm. Das sorgt für hohe Markteintrittsbarrieren und wiederkehrende Aufträge. Gleichzeitig ist Moog breiter aufgestellt als ein reiner Rüstungskonzern. Neben militärischen Anwendungen beliefert das Unternehmen auch die zivile Luftfahrt, die Raumfahrt und die Industrieautomation.

Umsatz und Gewinn steigen kräftig

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steigerte Moog den Umsatz von 934,02 Millionen US-Dollar auf 1,052 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn sprang von 54,61 Millionen US-Dollar auf 81,84 Millionen US-Dollar.

Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich von 1,71 US-Dollar auf 2,55 US-Dollar. Damit wuchs der Gewinn deutlich schneller als der Umsatz.

Auch das erste Halbjahr verlief stark. Der Umsatz stieg von 1,842 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 2,152 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte von 112,14 Millionen US-Dollar auf 160,69 Millionen US-Dollar zu. Das verwässerte Ergebnis je Aktie kletterte von 3,49 US-Dollar auf 5,01 US-Dollar.

Die Zahlen zeigen, dass Moog nicht nur vom höheren Geschäftsvolumen profitiert. Auch die Profitabilität verbessert sich deutlich.

JPMorgan sieht 32 Prozent Kurspotenzial

JPMorgan nahm die Beobachtung der Aktie mit der Einstufung "Übergewichten" auf. Das Kursziel liegt bei 520 US-Dollar. Das entspricht das einem möglichen Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent.

Analyst Tomohiko Sano sieht Moog am Beginn einer mehrjährigen Transformation. Diese beruhe nicht allein auf optimistischen Aussagen des Managements, sondern auf konkreten Entscheidungen in der Fertigung und bei der Preisgestaltung.

Moog verfüge über einen hohen Anteil fest integrierter Komponenten in Plattformen mit langen Laufzeiten. Gleichzeitig profitiere das Unternehmen von mehreren unabhängigen Wachstumstreibern. Dazu gehören der Ersatz und Ausbau von Raketenbeständen, die Erholung der zivilen Luftfahrt, die Industrieautomation und der Ausbau KI-gestützter Infrastruktur.

Nach Einschätzung von JPMorgan könnten sich die Produktionsraten wichtiger Raketenprogramme in den kommenden Jahren verdoppeln oder sogar vervierfachen. Moog dürfte davon direkt profitieren, da der Konzern zentrale Steuerungskomponenten für verschiedene Systeme liefert.

Boeing und Airbus liefern zusätzlichen Rückenwind

Auch die zivile Luftfahrt bietet Wachstumspotenzial. Boeing und Airbus verfügen über große Auftragsbestände und wollen ihre Produktion weiter hochfahren. Moog ist in verschiedenen Verkehrsflugzeugprogrammen vertreten und könnte dadurch von steigenden Auslieferungszahlen profitieren.

Zusätzliche Impulse erwartet JPMorgan von den fortgesetzten Investitionen der Vereinigten Staaten in militärische Flugzeuge. Dazu gehören der Kampfjet F-35 und taktische Transportflugzeuge wie die MV-75.

Damit hängt die Investmentstory nicht von einem einzelnen Programm ab. Moog profitiert gleichzeitig von Verteidigungsausgaben, steigenden Flugzeugproduktionen, Raumfahrtprojekten und industriellen Anwendungen.

Mein Tipp: Ein sehr großer Burggraben

Moog ist ein breit aufgestellter Schaufellieferant für Verteidigung, Luftfahrt und Raumfahrt. Das Unternehmen liefert technisch anspruchsvolle Komponenten, die in langfristigen Programmen fest verankert sind und sich nur schwer ersetzen lassen.

Die kräftig gestiegenen Gewinne zeigen, dass sich das operative Wachstum zunehmend in höheren Margen niederschlägt. Steigende Raketenproduktionen, volle Auftragsbücher bei Boeing und Airbus sowie zusätzliche Verteidigungsinvestitionen könnten diese Entwicklung bis 2028 und darüber hinaus stützen.

Die Aktie ist nach dem bisherigen Kursanstieg mit einem KGV von rund 38 nicht mehr günstig. JPMorgan sieht dennoch rund 32 Prozent Potenzial. Für Anleger, die einen weniger offensichtlichen Profiteur des globalen Verteidigungs- und Luftfahrtbooms suchen, bleibt Moog deshalb eine spannende Aktie aus der zweiten Reihe.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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