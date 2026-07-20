Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.015,82USD pro Feinunze und notiert damit -0,03 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 57,04USD und damit +2,23 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,90USD und verzeichnet ein Minus von -1,68 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,48USD und verzeichnet ein Minus von -1,90 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.272,00USD
|+1,76 %
|Platin
|1.599,50USD
|+0,22 %
|Kupfer London Rolling
|13.592,18USD
|+0,65 %
|Aluminium
|3.132,02PKT
|-0,84 %
|Erdgas
|2,848USD
|-2,47 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -2,47 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.07.26, 17:29 Uhr.