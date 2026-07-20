Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.015,82USD pro Feinunze und notiert damit -0,03 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 57,04USD und damit +2,23 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,90USD und verzeichnet ein Minus von -1,68 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,48USD und verzeichnet ein Minus von -1,90 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.272,00 USD +1,76 % Platin 1.599,50 USD +0,22 % Kupfer London Rolling 13.592,18 USD +0,65 % Aluminium 3.132,02 PKT -0,84 % Erdgas 2,848 USD -2,47 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,47 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.07.26, 17:29 Uhr.