US-Bundesstaat greift Meta an: Prozess könnte Instagram verändern

Die Klage der Behörde um Generalstaatsanwalt Jonathan Skrmetti stützt sich auf interne Untersuchungen des Unternehmens. Demnach habe Meta gewusst, dass Instagram Jugendlichen schaden könne. Trotzdem habe der Konzern Funktionen weiter angeboten, ohne Nutzer ausreichend zu warnen. Reuters berichtet, dass Tennessee unter anderem automatische Wiedergabe, Reels, Benachrichtigungen und Inhalte kritisiert, die nach einer bestimmten Zeit verschwinden.

Für Meta beginnt am Montag in Tennessee ein richtungsweisender Gerichtsprozess. Der US-Bundesstaat wirft dem Facebook- und Instagram-Konzern vor, Instagram bewusst so entwickelt zu haben, dass Jugendliche das Angebot zwanghaft nutzen. Nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft verstößt das gegen das Verbraucherschutzgesetz des Bundesstaats.

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Jury entscheidet in erster Phase

Zunächst soll eine Jury klären, ob Meta gegen das Gesetz von Tennessee verstoßen hat. Fällt das Urteil zulasten des Unternehmens aus, entscheidet in einer zweiten Phase ein Richter über mögliche Geldstrafen und Änderungen an Instagram. Das Verbraucherschutzgesetz des Bundesstaats sieht Strafen von bis zu 1.000 US-Dollar je Verstoß vor. Der Prozess soll rund sieben Wochen dauern.

Die Klage wirft auch Konzernchef Mark Zuckerberg vor, wiederholt auf mögliche Risiken für Jugendliche hingewiesen worden zu sein. Dennoch habe Meta Maßnahmen zur Verringerung der Schäden nicht ausreichend finanziert und die Öffentlichkeit über den Umfang schädlicher Inhalte auf den Plattformen in die Irre geführt.

Meta weist Vorwürfe zurück

Meta widerspricht den Anschuldigungen. Ein Unternehmenssprecher erklärte laut Reuters: "Wir möchten, dass sie dies in einem geschützten Umfeld tun können. Deshalb haben wir ein Jahrzehnt lang daran gearbeitet, sichere, altersgerechte Standardeinstellungen für Jugendliche zu entwickeln und gleichzeitig einfache Tools für Eltern bereitzustellen, mit denen diese die richtigen Grenzen für ihre Familie festlegen können."

Der Konzern argumentiert zudem, die Vorwürfe bezögen sich auf Inhalte, die Nutzer selbst veröffentlichten. Dafür könne Meta nach US-Recht nicht verantwortlich gemacht werden.

Weitere Verfahren folgen

Der Prozess in Tennessee ist Teil einer breiten Klagewelle gegen Meta. In den kommenden Wochen beginnen weitere Verfahren in Kalifornien. Fast alle US-Bundesstaaten haben inzwischen Klagen wegen der mutmaßlichen Auswirkungen der Plattformen auf Kinder und Jugendliche eingereicht.

Erst Anfang des Jahres hatte eine Jury im Verfahren des Bundesstaats New Mexico entschieden, dass Meta Verbraucher über die Sicherheit von Facebook, Instagram und WhatsApp getäuscht habe. Das Gericht sprach dem Bundesstaat 375 Millionen US-Dollar Schadenersatz zu. Über weitere mögliche Auflagen gegen den Konzern ist dort noch nicht entschieden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 566,8EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.

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