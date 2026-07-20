Der Börsen-Tag
DAX tritt auf der Stelle – SDAX und S&P 500 ziehen davon, Tech schwächelt
Zwischen Gewinnsprüngen im SDAX und leichten Dämpfern im DAX: Die heutigen Indizes zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern, deutlichen Verlierern und spannenden Mustern.
Foto: Brenntag SE
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen in beide Richtungen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX nahezu unverändert. Er steht bei 24.837,73 Punkten und liegt mit -0,01 Prozent minimal im Minus. Deutlich schwächer präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 0,66 Prozent auf 31.629,50 Punkte und gehört damit heute zu den größeren Verlierern im deutschen Markt. Positiv sticht dagegen der SDAX hervor. Der Index der kleineren Werte gewinnt 0,45 Prozent auf 18.325,59 Punkte und entwickelt sich damit besser als die großen und mittelgroßen deutschen Indizes. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, gibt hingegen um 0,27 Prozent nach und steht bei 3.763,67 Punkten. Auch an der Wall Street zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones verliert 0,32 Prozent und notiert bei 52.024,06 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der breiter gefasste S&P 500 leicht zulegen: Er steigt um 0,17 Prozent auf 7.475,64 Punkte. Insgesamt ist der Handelstag von moderaten Bewegungen geprägt. Während Standardwerte in Deutschland und der Dow Jones in den USA tendenziell schwächer tendieren, zeigen sich Nebenwerte im SDAX sowie der S&P 500 etwas robuster.
DAXDie DAX-Topwerte zeigten sich mit RWE (+3,54%), Zalando (+2,85%) und Fresenius (+2,80%) deutlich über der Nulllinie. Die Flops Vonovia (-1,70%), Bayer (-1,79%) und Brenntag (-2,18%) lagen im Minus. Das stärkste Plus (RWE, +3,54%) steht damit 5,72 Prozentpunkte über dem stärksten Minus (Brenntag, -2,18%). Die Tops bewegen sich enger (Spanne 0,74 Prozentpunkte) als die Flops (Spanne 0,48 Prozentpunkte).
MDAXIm MDAX sticht Nordex mit +4,93% hervor, gefolgt von PUMA (+2,59%) und CTS Eventim (+2,02%). Auf der Verliererseite stehen AUMOVIO (-3,45%), Lanxess (-3,79%) und SILTRONIC AG (-4,08%). Die Kluft zwischen dem stärksten Gewinner (Nordex) und dem größten Verlierer (SILTRONIC AG) beträgt 9,01 Prozentpunkte. Tops zeigen eine Spanne von 2,91 Punkten, Flops 0,63 Punkte.
SDAXIm SDAX überragt die Friedrich Vorwerk Group mit einem deutlichen Plus von +10,52%; Basler (+5,01%) und VINCORION (+4,97%) folgen. Die Flops Deutsche Pfandbriefbank (-2,99%), Wacker Neuson (-3,33%) und SMA Solar Technology (-4,79%) liegen im klaren Minus. Das Delta zwischen dem stärksten Plus und dem größten Minus beträgt 15,31 Prozentpunkte und damit die größte Spreizung unter den Indizes. Tops: Spanne 5,55 Punkte; Flops: Spanne 1,80 Punkte.
TecDAXIm TecDAX ist Nordex erneut Top mit +4,93% (zusätzlich starke Beiträge von Draegerwerk +4,09% und Verbio +3,12%). Die Verliererliste führt SMA Solar (-4,79%) an, gefolgt von SILTRONIC AG (-4,08%) und SUESS MicroTec (-2,70%). Die Differenz zwischen Nordex und SMA Solar beträgt 9,72 Prozentpunkte. Auffällig sind Wiederholungen: Nordex als Top in MDAX und TecDAX, SMA und SILTRONIC mehrfach unter den Flops.
Dow JonesDer Dow Jones zeigte moderate Gewinne bei Amazon (+1,76%), NVIDIA (+1,71%) und Chevron (+1,13%). Demgegenüber lagen The Home Depot (-1,65%), Boeing (-2,19%) und Apple (-2,37%) im Minus. Die Spannweite zwischen dem besten Wert (Amazon) und dem schlechtesten (Apple) beträgt 4,13 Prozentpunkte. Tops und Flops weisen ähnliche, relativ enge Spannen auf (Tops 0,63 Punkte, Flops 0,72 Punkte).
S&P 500Im S&P 500 führten Lumentum Holdings (+7,75%), Coherent (+5,77%) und Teradyne (+5,63%) die Gewinner an. Auf der Verliererseite lagen Oracle (-3,39%), Carvana Registered (A) (-4,69%) und Chipotle Mexican Grill (-4,70%). Das größte Gefälle zwischen Top und Flop beträgt 12,45 Prozentpunkte (Lumentum vs. Chipotle). Die Tops haben eine Spanne von 2,12 Punkten, die Flops von 1,31 Punkten.
Übergreifende BeobachtungenDie stärkste Einzelbewegung kommt aus dem SDAX (Friedrich Vorwerk Group +10,52%), der stärkste Rückgang aus SMA Solar (-4,79%). Insgesamt zeigen die Topwerte in allen Indizes deutlich positive Ausschläge, während die Flops moderat bis stark ins Minus rutschen; die größten Divergenzen zwischen Gewinnern und Verlierern finden sich im SDAX und S&P 500. Wiederkehrende Namen (z. B. Nordex als Top in MDAX und TecDAX, SMA und SILTRONIC mehrfach als Flops) deuten auf branchenspezifische bzw. indexübergreifende Einflüsse hin.
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