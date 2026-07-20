ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar
- Jefferies bestätigt Boeing-Rating Buy und Ziel 295
- Farnborough Air Show liefert erste Aufträge für Boeing
- Seit 2010 fallen dort im Schnitt 28 Prozent der Aufträge
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit Blick auf die Branchenmesse Farnborough Air Show in England auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", schrieb Sheila Kahyaoglu am Montag angesichts erster Aufträge dort für den Flugzeugbauer. Seit dem Jahr 2010 würden dort im Schnitt 28 Prozent aller weltweiten Aufträge für Flugzeuge platziert./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 184,0 auf Tradegate (20. Juli 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -5,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 145,17 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +49,33 %/+60,19 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 295 US-Dollar