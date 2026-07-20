Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 184,0 auf Tradegate (20. Juli 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -5,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 145,17 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +49,33 %/+60,19 % bedeutet.