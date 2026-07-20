Carvana Registered (A) Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 20.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Carvana Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -4,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,01 %, geht es heute bei der Carvana Registered (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Carvana revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt durch eine innovative Online-Plattform, die den Kaufprozess vereinfacht und den Kundenkomfort erhöht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Carvana Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,56 % hinzunehmen.

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Allein seit letzter Woche ist die Carvana Registered (A) Aktie damit um -2,34 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Carvana Registered (A) auf -19,33 %.

Während Carvana Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,29 %. Damit gehört Carvana Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Carvana Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,34 % 1 Monat +1,12 % 3 Monate -9,56 % 1 Jahr -1,57 %

Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

Stand: 20.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 716 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,19 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Gewinnsprüngen im SDAX und leichten Dämpfern im DAX: Die heutigen Indizes zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern, deutlichen Verlierern und spannenden Mustern.

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Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.