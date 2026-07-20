33 Prozent in 1 Monat: Darum ist DocMorris für die UBS trotzdem kein Kauf

Die Papiere hatten sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt und allein seit Mitte Juni rund ein Drittel hinzugewonnen.

Die Analysten der Schweizer Großbank UBS blicken nach den Quartalszahlen wieder etwas freundlicher auf die Online-Apotheke DocMorris. Die Analysten haben ihr Votum von "Verkaufen" auf "Halten" angehoben und das Kursziel mehr als verdoppelt, von 4,00 auf 10,70 Franken. Damit bliebe kaum noch Luft zum aktuellen Kurs von rund 10,60 Franken.

Der Grund für den Sinneswandel: DocMorris kommt beim Rezeptgeschäft in Deutschland schneller voran als gedacht. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten organisch um knapp 38 Prozent, deutlich mehr als die UBS bislang unterstellt hatte.

Die Analysten rechnen deshalb nun damit, dass Online-Apotheken bis 2030 einen Marktanteil von 3,3 Prozent am deutschen Rx-Markt erreichen, zuvor waren es 3,0 Prozent in der Prognose. DocMorris selbst soll davon rund 36 Prozent für sich beanspruchen können, ein leichtes Plus gegenüber der bisherigen Schätzung von 35,5 Prozent.

Im Geschäft mit rezeptfreien Präparaten sieht es dagegen weniger rosig aus. Hier rechnet die UBS mit wachsender Konkurrenz durch klassische Drogerie- und Apothekenketten, DocMorris' Marktanteil soll hier bis 2030 auf 25 Prozent sinken. Unterm Strich soll das Umsatzwachstum des Konzerns aber bei rund 10 Prozent pro Jahr bis 2030 liegen, getragen vom starken Rezeptgeschäft.

Zum echten Kauf reicht es der UBS trotzdem nicht. Die Analysten erwarten, dass DocMorris erst Ende des Geschäftsjahres 2028 einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet, später als vom Unternehmen selbst in Aussicht gestellt. Auch die Kapitalrendite bleibt bis mindestens 2029 unter den Kapitalkosten von 8,3 Prozent. Die Analysten fassen es so zusammen: DocMorris schaffe "auch mittelfristig nur begrenzt wirtschaftlichen Mehrwert". Deshalb bleibe ein Bewertungsabschlag gerechtfertigt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 11,52EUR auf Lang & Schwarz (20. Juli 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.





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