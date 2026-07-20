Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 5,78 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie die Barreserven insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar betragen

Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitmine hat in der vergangenen Woche 5,5 Millionen Stammaktien zurückgekauft, die im Rahmen des zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar genehmigt worden waren.

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 4.917.189 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.879 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,2 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 58 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar, darunter 5,78 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 385 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände.

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtwert der Bitmine-Krypto-Bestände sowie der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und der „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 11,5 Milliarden US-Dollar belaufen.