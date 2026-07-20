HHLA enttäuscht Anleger: Hamburger Hafen und Logistik senkt 2026-Ausblick
HHLA stellt die Weichen neu: Umbauten, Wintereinbruch und globale Unsicherheiten zwingen den Hafenlogistiker zu einer spürbaren Korrektur seiner Prognose für 2026.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- HHLA senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Es wird nun eine niedrigere Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwartet als zuvor.
- Ursachen: Umfangreiche Umbaumaßnahmen zur Automatisierung der Containerterminals und Infrastrukturarbeiten im Schienennetz führten zu stärkeren operativen Beeinträchtigungen; zusätzlich belasten das gesamtwirtschaftliche Umfeld, geopolitische Unsicherheiten und die nicht vollständig kompensierbare Wirkung des Wintereinbruchs.
- Teilkonzern Hafenlogistik – Containerumschlag: Nunmehr wird ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr erwartet (zuvor: deutlicher Anstieg).
- Teilkonzern Hafenlogistik – Containertransport: Erwartet wird ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr (zuvor: starker Anstieg).
- Hafenlogistik – Umsatzerlöse: Es wird jetzt ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr erwartet (zuvor: starker Anstieg); operatives EBIT erwartet in einer Bandbreite von 135–155 Mio. Euro (zuvor: 160–180 Mio. Euro).
- Konzern (HHLA) – Umsatz: Ebenfalls nun deutlicher Anstieg erwartet (zuvor: starker Anstieg); operatives Konzernergebnis (EBIT) nun 150–170 Mio. Euro (zuvor: 175–195 Mio. Euro).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,93 % im Plus.
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