BMNR meldet ETH-Bestand: 5,78 Mio Token und 11,5 Mrd USD Gesamtreserven
Bitmine wächst zur Krypto-Supermacht heran: eine der größten Ethereum-Treasuries der Welt, Milliardenvermögen, Aktienrückkäufe und starke Staking-Erträge prägen das Bild.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bitmine hält ca. 5,78 Millionen ETH, das entspricht ca. 4,8% des Umlaufs von 120,7 Millionen ETH.
- Der Gesamtwert der Bitmine-Krypto-Bestände, Barmittel, marktfähige Wertpapiere und Moonshots beläuft sich auf 11,5 Milliarden USD (Stand: 19. Juli 2026), einschließlich 5,78M ETH, 385M USD an Barmitteln/Wertpapieren, 180M USD Beast Industries, 58M USD Eightco und 207 BTC.
- In der vergangenen Woche wurden 5,5 Millionen Stammaktien im Rahmen eines genehmigten 4-Milliarden-USD-Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft.
- Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap Index aufgenommen; die Vorzugsaktien der Serie A handeln an der NYSE unter dem Symbol BMNP.
- MAVAN-Staking: 4.917.189 ETH gestakt, Wert ca. 9,2 Milliarden USD (ETH-Preis ca. 1.879 USD); prognostizierte annualisierte Erträge ca. 290 Millionen USD (Vollstakking) bzw. ca. 247 Millionen USD (Bitmine-eigenes Staking); 7-Tage-Rendite 2,67%.
- Die Kryptowährungsbestände Bitmines bilden die größte Ethereum-Treasury weltweit und die zweitgrößte Treasury weltweit (hinter Strategy Inc. mit ca. 843.775 BTC); zusätzlich 207 BTC und Beteiligungen an Eightco (ORBS) sowie Beast Industries.
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