AKTIEN IM FOKUS
Nvidia wieder vor Apple - Rekordserie endet
- Apple-Aktien fallen um 2,7 Prozent am Montag
- Nvidia übernimmt Führung durch Anstieg 1,1 Prozent
- Siri mit KI als Treiber der Apple Rallye im Herbst
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der Apple -Aktien bekommt am Montag einen Dämpfer. Gleiches galt für den Kampf mit Nvidia um den Rang als wertvollstes Börsenunternehmen. Am Freitag hatte Apple den Chipriesen zeitweise wieder überholt. Nvidia übernahm am Montag mit einem Anstieg um 1,1 Prozent aber schon wieder die Führung, während die Apple-Aktien 2,7 Prozent verloren.
Anleger positionieren sich am Montag mit einer Erholung bei Chipwerten für die anstehenden Quartalsberichte aus dieser Branche. Beim iPhone-Hersteller Apple nahmen sie dagegen Gewinne mit nach einer Rally um bis zu 22 Prozent seit Ende Juni. Diese hatte dazu geführt, dass die Aktien ihr Rekordhoch am Freitag bis auf knapp 335 US-Dollar nach oben schrauben konnten.
Als Auslöser der Rally in den vergangenen Wochen galt unter anderem eine neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Sie wird allgemein im Herbst eingeführt, Testnutzer zeigten sich aber bereits beeindruckt./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 284,2 auf Tradegate (20. Juli 2026, 18:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,49 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,34 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +50,55 %/+75,64 % bedeutet.
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