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    Nach Tod von US-Soldaten

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    Trump droht Iran mit Rache

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump droht Iran mit besonders harter Vergeltung
    • Drei US-Soldaten starben nach iranischem Beschuss
    • Iran reagierte mit Angriffen auf Bahrain und Kuwait
    Nach Tod von US-Soldaten - Trump droht Iran mit Rache
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit besonders harter Vergeltung gedroht. "Jedes Mal, wenn der Iran einen amerikanischen Soldaten tötet, wird er diesen Tod um ein Vielfaches bezahlen!", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er habe unter anderem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine entsprechend angewiesen - was genau das US-Militär auf Trumps Anordnung hin tun soll, ließ der Präsident offen.

    Am Wochenende hatte das US-Militär erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder den Tod von drei weiteren US-Soldaten nach iranischem Beschuss verkündet. Zwei von ihnen waren demnach am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohenangriffe verteidigten. Ein dritter sei bei einer "kontrollierten" Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne ums Leben gekommen. Die offiziell bekannte Zahl der im Iran-Krieg gefallenen Militärs steigt damit auf 17.

    Zuletzt hatte das US-Militär die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait./ngu/DP/he






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