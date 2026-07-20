Börsen Update
Börsen Update USA - 20.07. - US Tech 100 stark +0,49 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:41) bei 51.957,75 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: Salesforce +2,57 %, Microsoft +2,30 %, Amazon +1,76 %, IBM +1,52 %, Chevron Corporation +1,42 %
Flop-Werte: Apple -2,45 %, The Home Depot -1,82 %, Merck & Co -1,68 %, Boeing -1,56 %, Walmart -1,52 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 28.764,25 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +7,30 %, Teradyne +5,79 %, Marvell Technology +5,75 %, Nebius Group Registered (A) +5,33 %, Micron Technology +5,28 %
Flop-Werte: Warner Bros. Discovery (A) -3,39 %, Apple -2,45 %, Netflix -2,28 %, CSX -2,26 %, Fastenal -2,01 %
Der S&P 500 steht bei 7.469,18 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +7,30 %, Global Payments +5,87 %, Fifth Third Bancorp +5,84 %, Teradyne +5,79 %, Coherent +5,55 %
Flop-Werte: Mettler Toledo International -4,02 %, Carvana Registered (A) -3,97 %, Ingersoll Rand -3,69 %, International Paper -3,63 %, CoStar Group -3,56 %
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