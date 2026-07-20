🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMettler Toledo International AktievorwärtsNachrichten zu Mettler Toledo International

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mettler Toledo International Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 20.07.2026

    Am 20.07.2026 ist die Mettler Toledo International Aktie, bisher, um -4,02 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mettler Toledo International Aktie.

    Besonders beachtet! - Mettler Toledo International Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 20.07.2026

    Mettler Toledo ist ein führender Anbieter von Präzisionsinstrumenten für Labor, Industrie und Handel. Kernprodukte: Laborwaagen, Analytikgeräte, Prozess- und Inspektionssysteme. Starke Marktstellung im Premiumsegment mit hoher Kundenbindung. Wichtige Wettbewerber: Sartorius, Thermo Fisher, Shimadzu. USP: hohe Messgenauigkeit, breite installierte Basis, starke Service- und Softwareintegration.

    Mettler Toledo International Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Mettler Toledo International Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,02 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,01 %, geht es heute bei der Mettler Toledo International Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.003,63€
    Basispreis
    4,73
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.018,50€
    Basispreis
    4,06
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Mettler Toledo International insgesamt ein Minus von -1,06 % zu verkraften.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Mettler Toledo International -6,72 % verloren.

    Während Mettler Toledo International deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %. Damit gehört Mettler Toledo International heute zu den auffälligeren Werten.

    Mettler Toledo International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,92 %
    1 Monat +13,01 %
    3 Monate -1,06 %
    1 Jahr +9,46 %
    Stand: 20.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Mettler Toledo International Aktie

    Es gibt 20 Mio. Mettler Toledo International Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,12 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %. HOYA notiert im Plus, mit +1,59 %. Sartorius Vz. notiert im Minus, mit -2,87 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,75 %

    Mettler Toledo International Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Mettler Toledo International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mettler Toledo International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mettler Toledo International

    -1,97 %
    +2,67 %
    +15,92 %
    +5,58 %
    +11,66 %
    -2,70 %
    -6,03 %
    +7.009,15 %
    ISIN:US5926881054WKN:910553
    Mettler Toledo International direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Mettler Toledo International Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 20.07.2026 Am 20.07.2026 ist die Mettler Toledo International Aktie, bisher, um -4,02 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mettler Toledo International Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     