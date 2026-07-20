SILTRONIC AG Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 20.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -3,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,74 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,57 % bestehen.

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Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -6,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +67,92 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,43 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,38 % 1 Monat -10,25 % 3 Monate +20,57 % 1 Jahr +84,48 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 20.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,72 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Gewinnsprüngen im SDAX und leichten Dämpfern im DAX: Die heutigen Indizes zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern, deutlichen Verlierern und spannenden Mustern.

Top- und Flop-Aktien am 20.07.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,73 %.

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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.