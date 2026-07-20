Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag nachgegeben. Zuletzt wurden in New York 1,1414 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt, nachdem das Tageshoch mit 1,1450 Dollar noch dem Freitagshoch nahe war. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1426 (Freitag: 1,1435) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8751 (0,8745) Euro.

Im Fokus der Finanzmärkte standen einmal mehr die Ölpreisentwicklungen, die gebunden sind an die Lage im Nahen Osten und ihre Folgen bei der Entwicklung von Verbraucherpreisen haben könnten. Die USA und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe fort, doch inmitten der Attacken gab es erstmals seit Tagen auch wieder Anzeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung. Hinzu kamen Drohungen der Huthi-Rebellen im Jemen gegen das Ölexportland Saudi-Arabien.